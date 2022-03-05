Почему россия уже проиграла эту войну? Есть несколько причин - Тарас Жиравецкий
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Украинский врач Тарас Жиравецкий объяснил, почему путину не удастся выиграть войну в Украине
Почему россия уже проиграла эту войну?
1. Попытка одурачить мир с Крымом ей сошла с рук.
2. Война на Донбассе также не создала для россии сокрушительный удар.
3. Современная война 2022 года из-за безумных аппетитов и отсутствия причин воевать с украинцами показала россию, как примитивного агрессора, просто покоряющего соседнюю страну силой, убивая мирное население тысячами, подло используя авиацию.
4. Мир на этот раз проснулся и сделал россию страной-изгнанником из мирового общества, и это на десятки лет.
5. Мир отказался от всего российского, а все свое уносит из страны, где бизнес построен на крови.
6. Мир выдержит газовый и нефтяной удар, а вот кому свои окровавленные газ, нефть и зерно будут продавать пути?
7. Мы запомним, что ничего российского не должно оставаться в Украине, а пятая колонна бизнесменов и депутатов в этот раз должна вернуться в россию и заниматься тем, чем они умеют — развалом страны.
8. Жаль ли нам россиян? Нет. Кроме гнева, сейчас украинцы ничего не чувствуют.
9. Нормальная нация всегда понимает ценность жизни и стремится двигаться вперед и развиваться, а если ты выбираешь ложь, деньги, понты, смерть, насилие, наглость, твоя страна гарантированно окажется в аду.
Существует ли ад сейчас на земле?
Да, это россия.
А главный Люцифер – это путин!
Украинцы сейчас – это воины света и добра, которые победят зло, потому что за нами правда, вера и любовь к Украине!
Слава Украине!
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