Укр

Почему россия уже проиграла эту войну? Есть несколько причин - Тарас Жиравецкий

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Тарас Жиравецкий Тарас Жиравецкий
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Украинцы против российского порабощения Новость обновлена 05 марта 2022, 08:42
Украинцы против российского порабощения

Украинский врач Тарас Жиравецкий объяснил, почему путину не удастся выиграть войну в Украине

Почему россия уже проиграла эту войну?

1. Попытка одурачить мир с Крымом ей сошла с рук.

2. Война на Донбассе также не создала для россии сокрушительный удар.

3. Современная война 2022 года из-за безумных аппетитов и отсутствия причин воевать с украинцами показала россию, как примитивного агрессора, просто покоряющего соседнюю страну силой, убивая мирное население тысячами, подло используя авиацию.

4. Мир на этот раз проснулся и сделал россию страной-изгнанником из мирового общества, и это на десятки лет.

5. Мир отказался от всего российского, а все свое уносит из страны, где бизнес построен на крови.

6. Мир выдержит газовый и нефтяной удар, а вот кому свои окровавленные газ, нефть и зерно будут продавать пути?

7. Мы запомним, что ничего российского не должно оставаться в Украине, а пятая колонна бизнесменов и депутатов в этот раз должна вернуться в россию и заниматься тем, чем они умеют — развалом страны.

8. Жаль ли нам россиян? Нет. Кроме гнева, сейчас украинцы ничего не чувствуют.

9. Нормальная нация всегда понимает ценность жизни и стремится двигаться вперед и развиваться, а если ты выбираешь ложь, деньги, понты, смерть, насилие, наглость, твоя страна гарантированно окажется в аду.

Существует ли ад сейчас на земле?

Да, это россия.

А главный Люцифер – это путин!

Украинцы сейчас – это воины света и добра, которые победят зло, потому что за нами правда, вера и любовь к Украине!

Слава Украине!

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин
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