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Что будет с россией, когда путин проиграет войну - Илья Барабанов

Автор
Илья Барабанов Илья Барабанов
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Кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 06 марта 2022, 02:53
Кровавый диктатор владимир путин

Российский журналист Илья Барабанов рассказал об "успехах" путина в "денацификации" Украины.

Про генерал-майора Конашенкова я знаю такую историю.

В 2014 году его сын, служивший тогда на телеканале "Звезда", залетел под Днепропетровском, а теперь просто Днепром на подвал к настоящему, а не, как сейчас, выдуманному "Правому сектору".

Связи между офицерами двух стран были еще старыми, так что генерал позвонил в украинский генштаб и там ему ответили: "Ну, Игоряша, какие проблемы, вытащим твоего долбоеба". И на следующий день правда вытащили.

Теперь стоит с квадратным лицом, рассказывает про "успехи" в "денацификации" Украины.

При этом после десяти дней войны путинская армия взяла Херсон с грехом пополам, хотя в городе идут большие митинги за Украину, и на этом как бы все. Как большой триумф пытались подавать взятие Мелитополя, но тут даже им самим, кажется, стало смешно.

Победить блицкригом не получилось, "Байрактары" и артиллерия обеспечивают грустную картинку, американцы говорят, что Путин задействовал уже до 92% своих возможностей, хотя в первый день вторжения считали, что Киев падет через 96 часов.

Потери при этом, похоже, уже сравнимы со второй чеченской кампанией, которая официально длилась десять лет. Экономика и национальная валюта рухнули куда-то в небытие, сотни и тысячи людей остаются без работы, а из крупных западных компании Россию не покинул еще только ленивый.

Кадыров с Володиным каждый день рассказывают, будто Зеленский бежал, бросил Украину, уехал в Европу, а он в ответ записывает ролики из Киева, дает интервью журналистам и выглядит, мягко говоря, сильно адекватнее своего оппонента с его рассказами про "банды наркоманов".

Кремль столкнулся с отечественной войной, когда против него встала вся страна, а выиграть войну с нацией вряд ли возможно. И если в первые два-три дня мало кто верил, что Украина выстоит, то теперь напрашивается вопрос, а что будет в России и с Россией, когда и если Путин эту войну проиграет?

Забьет он все подъезды к Киеву своей сгоревшей техникой, превратит Харьков в Мосул или Алеппо после штурма, потеряет людей уже не как в Чечне, а как СССР в Афганистане. Не знаю, есть у него вообще представление о "критических потерях" или для дедушки все нормально?

Какой дипломатический прием он придумает, чтобы объяснить населению, почему проигранная война — это успех и "танки наши быстры"? Или раньше сыграет "вариант табакерка"?

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