Ситуация идиотски-патовая: российские войска в городе как будто есть, а российского контроля нет

Соучредитель партии "Демсокира" Виктор Трегубов о попытках россии "накрыть" собой больше населенных пунктов

Ситуация начинает вырисовываться. И она, за определенными трагическими исключениями, неожиданно положительна.

Митинги в Херсоне и Мелитополе, а также ситуация в Энергодаре показали очень важную штуку: россияне не способны контролировать даже те города, из которых они временно выбили ВСУ.

Планировалось, что контроль там будет полагаться на Росгвардию и вновь администрации по коллаборантам. Росгвардию выбили, коллаборантов в большинстве городов просто не нашлось — потому что те прекрасно понимают, что их будут тупо убивать по ночам.

Таким образом ситуация идиотско-патовая. Российские войска в городе как будто есть, а российского контроля нет.

Конечно, если дать им прийти в себя, они что-нибудь придумают — натянут какую-то паскуду из россии, или отвезут коллаборантов из Крыма и Донбасса. Но оправиться никто не дает. Кишки, которые они пытались тянуть вчера-сегодня, в основном обрублены. Киев, Харьков и Чернигов стоят и даже ходят в контратаку. Развитие наступления на правобережной части Юга не удается, более того – россияне бросают технику, что указывает на недостаток поставок.

Параллельно вместо санкций россия получила просто экономическую войну на уничтожение. Их загоняют в прошлое.

Таким образом, все, что им остается — это максимизировать уровень насилия там, где это могут, в надежде потом что-то себе выторговать.

Самая большая угроза сейчас – ситуация в Мариуполе. Во-первых, россияне способны создавать там высокий уровень насилия, во-вторых, в случае захвата города найдут оккупационную администрацию по чепушилинским коллаборантам. Меньшие, но актуальные угрозы – гуманитарные проблемы Харькова и попытки россиян охватить украинские подразделения в ООС.

То есть мы еще войну не выиграли. Но уже выиграем. Следует удержать и разблокировать Мариуполь, следует обрубить кишки в Изюме и под Черниговом, следует отогнать россиян от Киева и Харькова, а затем идти освобождать Херсонщину, Донецкую область, Крым и Приднестровье.

Это возможно. Враг оказался слабее и тупее, чем думали мы, они и сторонние наблюдатели. Это наш шанс. И у нас нет другого выбора, кроме как воспользоваться им.