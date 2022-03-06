Укр

Кому всё плохо, могут заткнуть свои рты – все задачи успешно решаются - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
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ВСУ Новость обновлена 06 марта 2022, 20:38
ВСУ

Военный аналитик Николай Белесков рассказал, что украинские военные успешно держат оборону, поэтому жаловаться не стоит

Мы канеш нация цивилизованная и благородная даже во время экзистенциальной борьбы, поэтому угрожать экзекуциями не наш метод.

Но пожалуйста заткните свои рты (это мягко говоря) те, кому хочется рассказывать как все плохо или пропало.

11 день стратегической оборонной операции.

1. Наши основные силы (за исключением компонента сил в Мариуполе) нигде не оцеплены. Не получилось у рашистов красивых рассекающих и охватывающих ударов по окружению/уничтожению основных сил.

2. Даже на юге, где рашисты имели поначалу больший успех, их активно сдерживают в Николаевской и Запорожской областях.

3. В общем, наши силы ведут классическую маневренную активную оборону, которая лупит колоссальную цену за каждый метр продвижения врага. Уже есть направления, где рашисты вводят новые силы, потому что первый эшелон почил в Боге.

4. Выигранное время на мобилизацию страны.

5. Выигранное время на мобилизацию международного сообщества.

То есть все задачи, присущие соответствующему этапу войны, успешно решаются.

Победа за нами!

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