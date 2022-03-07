Более тысячи иностранных журналистов хотят приехать в Украину, а сейчас они застряли в СБУ - Соня Кошкина
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Шеф-редактор издания Лівий Берег Соня Кошкина прокомментировала ситуацию с аккредитацией иностранных журналистов на работу во время войны в Украине.
Тем временем более тысячи иностранных журналистов хотят приехать в Украину, для объективного освещения агрессии Мордора на нашу страну.
В том числе, мои греческие коллеги, активно помогавшие нам, например, во времена Томоса.
Заявки были поданы ещё в самом начале войны. То есть, более десяти дней тому.
Их доооооолго пинали по ведомствам.
А сейчас они застряли в СБУ.
Тысяча заявок.
Не из Мордора, не из Беларуси, не из Тьму-таракани, из дружественных нам стран.
Зла не хватает ((((
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