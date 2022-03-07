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Более тысячи иностранных журналистов хотят приехать в Украину, а сейчас они застряли в СБУ - Соня Кошкина

Автор
Соня Кошкина Соня Кошкина
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Война в Украине Новость обновлена 07 марта 2022, 15:35
Война в Украине

Шеф-редактор издания Лівий Берег Соня Кошкина прокомментировала ситуацию с аккредитацией иностранных журналистов на работу во время войны в Украине.

Тем временем более тысячи иностранных журналистов хотят приехать в Украину, для объективного освещения агрессии Мордора на нашу страну.

В том числе, мои греческие коллеги, активно помогавшие нам, например, во времена Томоса.

Заявки были поданы ещё в самом начале войны. То есть, более десяти дней тому.

Их доооооолго пинали по ведомствам.

А сейчас они застряли в СБУ.

Тысяча заявок.

Не из Мордора, не из Беларуси, не из Тьму-таракани, из дружественных нам стран.

Зла не хватает ((((

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Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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