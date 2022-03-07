В России силы тают – наши растут. Скоро все кончится - Виктор Бобыренко
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Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко считает, что Украина выйдет победителем в войне.
Не сдадут.
Как я и писал раньше (в первом комменте), требования Кремля озвучены и очень смешны:
1) признание ДНР/ЛНР независимыми + Крыма русским
2) Конституционное закрепление внеблокового статуса
3) ну и зачем-то премьером Бойко (но это не точно).
Плюс Путин уже сказал, что они справились и демилитаризацию заканчивают (здесь тоже неточно, потому что еще танчики не все сгорели).
И теперь люди боятся, что ТогоКогоНельзяКритиковать согласится на враждебные условия.
Нит и нит.
Он рейтингозависим и сейчас купается в овациях славы как победитель Путина.
Пока ему будут аплодировать — он будет играть роль героя.
Опять же, сдача позиций похоронит рейтинги.
Так что будьте спокойны — пока ВСУ, террбаты и партизаны уничтожают врага — власть будет смело стоять на украинских позициях.
Здесь тот случай, когда Народ и партия – Едины. Даже если эта партия – Слуги народа.
Они выдвинут встречные зеркальные позиции:
1) Крым/ОРДЛО наши;
2) репарации ваши (из вас есть).
Здесь договориться посредине не получится никак.
Каждая сторона хочет только победы.
Переговоры завершатся декларациями о гуманитарных коридорах.
Россия на картинку начнет соваться.
А потом в беженцев будет стрелять.
Но!
У них силы тают – наши растут.
В России нет ленд-лиза. А за нас весь мир.
Скоро все закончится нашей победой.
Потому что через месяц огороды сажать.
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