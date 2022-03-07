Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко считает, что Украина выйдет победителем в войне.

Не сдадут.

Как я и писал раньше (в первом комменте), требования Кремля озвучены и очень смешны:

1) признание ДНР/ЛНР независимыми + Крыма русским

2) Конституционное закрепление внеблокового статуса

3) ну и зачем-то премьером Бойко (но это не точно).

Плюс Путин уже сказал, что они справились и демилитаризацию заканчивают (здесь тоже неточно, потому что еще танчики не все сгорели).

И теперь люди боятся, что ТогоКогоНельзяКритиковать согласится на враждебные условия.

Нит и нит.

Он рейтингозависим и сейчас купается в овациях славы как победитель Путина.

Пока ему будут аплодировать — он будет играть роль героя.

Опять же, сдача позиций похоронит рейтинги.

Так что будьте спокойны — пока ВСУ, террбаты и партизаны уничтожают врага — власть будет смело стоять на украинских позициях.

Здесь тот случай, когда Народ и партия – Едины. Даже если эта партия – Слуги народа.

Они выдвинут встречные зеркальные позиции:

1) Крым/ОРДЛО наши;

2) репарации ваши (из вас есть).

Здесь договориться посредине не получится никак.

Каждая сторона хочет только победы.

Переговоры завершатся декларациями о гуманитарных коридорах.

Россия на картинку начнет соваться.

А потом в беженцев будет стрелять.

Но!

У них силы тают – наши растут.

В России нет ленд-лиза. А за нас весь мир.

Скоро все закончится нашей победой.

Потому что через месяц огороды сажать.