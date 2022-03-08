Укр

Как помочь своей психике во время войны: 10 советов - Виктор Шлинчак

Автор
Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак
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Последствия обстрелов российскими оккупантами в Харькове Новость обновлена 08 марта 2022, 08:29
Последствия обстрелов российскими оккупантами в Харькове

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак о том, как помочь своей психике во время войны.

Попрошу внимательно прочесть и удержать холодный ум. Рассказать при необходимости об этом другим. Война имеет свою "психологию".

Она состоит из информационно психологических атак. Мы уже пережили все состояния психики. И сейчас мы можем наблюдать у нас истощение.

Предыдущее состояние – это была эйфория, подкреплявшаяся дикой злобой к врагу и неисчерпаемой гордостью за наши победы. Во время эйфории мы по максимуму объединились, сплотились, зарядились боевым духом. Мы могли бодрствовать, не есть и функционировать на всю боевую готовность.

Но для мозга энергетически тяжело работать в таком состоянии. Потому он включил для себя функцию защиты! И мы можем чувствовать себя тотально изможденными. Могут наблюдаться признаки депрессии из-за постоянной тревоги. Хочу, чтобы вы понимали. Враг знает все эти приёмы! Он на это рассчитывает. Чтобы в состоянии истощения сломать нас полностью!

Наш мозг затем снова включится в режим готовности. Сейчас ему нужно помочь испытать истощение.

  • При любом случае спим, даже если для этого нужно выпить успокоительное.
  • Пьем воду. Обезвоженный организм не может бороться со стрессом. Вода нужнее пищи.
  • Делаем информационные паузы от чтения новостей.
  • Выключаем режим жалости по всему материальному. Враг на это рассчитывает, потому уничтожает наши инфраструктуры.
  • Именно постоянная жалость по потерянному еще больше подпитывает тревогу и вырубает наш мозг. Мы все отстроим.
  • включитесь в план "что я сделаю после войны". это поможет вашему мозгу работать на ваше спасение, а не на тихое самоуничтожение.
  • Спасайтесь юмором. Это надежный щит для мозга, чтобы немного снизить кортизол.
  • Обнимайтесь.
  • Говорите близким: "Я тебя люблю!". Такие слова помогают удерживать силы.
  • Также удерживайтесь от того, чтобы распространять непроверенную информацию.

Нас никто никогда не сдаст!

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Теги:
#Россия #Война #Психология
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