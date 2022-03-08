Как помочь своей психике во время войны: 10 советов - Виктор Шлинчак
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Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак о том, как помочь своей психике во время войны.
Попрошу внимательно прочесть и удержать холодный ум. Рассказать при необходимости об этом другим. Война имеет свою "психологию".
Она состоит из информационно психологических атак. Мы уже пережили все состояния психики. И сейчас мы можем наблюдать у нас истощение.
Предыдущее состояние – это была эйфория, подкреплявшаяся дикой злобой к врагу и неисчерпаемой гордостью за наши победы. Во время эйфории мы по максимуму объединились, сплотились, зарядились боевым духом. Мы могли бодрствовать, не есть и функционировать на всю боевую готовность.
Но для мозга энергетически тяжело работать в таком состоянии. Потому он включил для себя функцию защиты! И мы можем чувствовать себя тотально изможденными. Могут наблюдаться признаки депрессии из-за постоянной тревоги. Хочу, чтобы вы понимали. Враг знает все эти приёмы! Он на это рассчитывает. Чтобы в состоянии истощения сломать нас полностью!
Наш мозг затем снова включится в режим готовности. Сейчас ему нужно помочь испытать истощение.
- При любом случае спим, даже если для этого нужно выпить успокоительное.
- Пьем воду. Обезвоженный организм не может бороться со стрессом. Вода нужнее пищи.
- Делаем информационные паузы от чтения новостей.
- Выключаем режим жалости по всему материальному. Враг на это рассчитывает, потому уничтожает наши инфраструктуры.
- Именно постоянная жалость по потерянному еще больше подпитывает тревогу и вырубает наш мозг. Мы все отстроим.
- включитесь в план "что я сделаю после войны". это поможет вашему мозгу работать на ваше спасение, а не на тихое самоуничтожение.
- Спасайтесь юмором. Это надежный щит для мозга, чтобы немного снизить кортизол.
- Обнимайтесь.
- Говорите близким: "Я тебя люблю!". Такие слова помогают удерживать силы.
- Также удерживайтесь от того, чтобы распространять непроверенную информацию.
Нас никто никогда не сдаст!
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