Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак о том, как помочь своей психике во время войны.

Попрошу внимательно прочесть и удержать холодный ум. Рассказать при необходимости об этом другим. Война имеет свою "психологию".

Она состоит из информационно психологических атак. Мы уже пережили все состояния психики. И сейчас мы можем наблюдать у нас истощение.

Предыдущее состояние – это была эйфория, подкреплявшаяся дикой злобой к врагу и неисчерпаемой гордостью за наши победы. Во время эйфории мы по максимуму объединились, сплотились, зарядились боевым духом. Мы могли бодрствовать, не есть и функционировать на всю боевую готовность.

Но для мозга энергетически тяжело работать в таком состоянии. Потому он включил для себя функцию защиты! И мы можем чувствовать себя тотально изможденными. Могут наблюдаться признаки депрессии из-за постоянной тревоги. Хочу, чтобы вы понимали. Враг знает все эти приёмы! Он на это рассчитывает. Чтобы в состоянии истощения сломать нас полностью!

Наш мозг затем снова включится в режим готовности. Сейчас ему нужно помочь испытать истощение.

При любом случае спим, даже если для этого нужно выпить успокоительное.

Пьем воду. Обезвоженный организм не может бороться со стрессом. Вода нужнее пищи.

Делаем информационные паузы от чтения новостей.

Выключаем режим жалости по всему материальному. Враг на это рассчитывает, потому уничтожает наши инфраструктуры.

Именно постоянная жалость по потерянному еще больше подпитывает тревогу и вырубает наш мозг. Мы все отстроим.

включитесь в план "что я сделаю после войны". это поможет вашему мозгу работать на ваше спасение, а не на тихое самоуничтожение.

Спасайтесь юмором. Это надежный щит для мозга, чтобы немного снизить кортизол.

Обнимайтесь.

Говорите близким: "Я тебя люблю!". Такие слова помогают удерживать силы.

Также удерживайтесь от того, чтобы распространять непроверенную информацию.

Нас никто никогда не сдаст!