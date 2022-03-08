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Российской армии в Украине — конец. И это будет финал нечеловеческого режима - Алексей Арестович

Автор
Алексей Арестович Алексей Арестович
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Алексей Арестович Новость обновлена 08 марта 2022, 23:05
Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему у российской армии нет никаких шансов выиграть войну в Украине.

Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине.

Они ещё движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты.

Они ещё попытаются призвать резервистов, наскрести войск на Кавказе, и кинуть их сюда, без боевого слаживания (времени нет) на старых драндулетах, замелькавших по железнодорожным платформам в России — по несколько жалких штук-смазка для наших штыков.

Ещё будет какая-то там попытка "штурма Киева", попытка подрезать Харьков и Сумы, окружить Николаев, но это все уже инерция.

Если бы они не были трусами — трусами в худшем смысле этого слова, когда нужна храбрость не на поле боя, а в кабинете начальника, то сейчас бы нашёлся в РФ генерал, который встал бы и сказал правду Путину:

  • Единственный шанс для нас не стать армией Наполеона, почти полностью сгинувшей в полях, — это немедленно отступить от Николаева за Днепр, пытаться удерживать берег до Энергодара включительно.
  • Войска из-под Киева отвести под Чернигов и Сумы, снизу Харькова — назад, в оборону севернее Харькова, вдоль границы.
  • В зоне ООС стать в оборону.
  • Торговаться за захваченное, искать способ убраться из Украины с сохранением хоть какого-то лица.

Но проблема в том, что и этот вариант им не поможет.

Во-первых, не найдётся такого генерала. Для этого нужно особое мужество — гражданское, которое давно утратили российские военные.

Во-вторых, больной ботоксный старик, заперся в бункере и никого уже не слушает, сгибаясь все ниже и ниже под тяжестью содеянного — причём, в первую очередь для своего, российского народа.

В-третьих, их нарежет, затянет и растворит сама наша земля. Партизаны и добровольцы, спецназ и пехота, авиация и десант, артиллерия и ракетные войска добьют и ставших в оборону, и пытающихся вырваться.

Российские войска уже едут по инерции, они ещё не поняли, что уже умерли.

Что их закружили вихрями, замарили, заблудили- и съедают наши степи и буераки, наши Мавки и Солохи, наши мольфары и вовкулаки, наши Пацюки и характерники, круки и призраки.

Что сама эта земля восстала против них и сами законы вероятности повернулись не в их сторону.

Российской армии в Украине — конец.

Отцы, уходящие от детей, не зная, найдут ли их, вернувшись, живыми, не простят.

Не простят и не выпустят.

Не почётная ничья ждёт тут армию мертвецов, не раунд по очкам, а натуральное военное поражение.

Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше.

В результате — не удержать, ни наступать.

Вы знаете, что в Крыму резко стартовала продажа квартир?

Что они экстренно вывезли из Крыма семьи сотрудников ФСБ?

Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнётся сама История.

И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима.

Нет, нам еще придётся пострелять. И ещё будет страшно, и будет еще их продвижение вперёд, и ещё будет угроза Киеву, и будут ещё авиационные и ракетные удары, и будут ещё наши павшие.

Но все это зомби-наступление — инерция армии мёртвых.

А мы — живые. И бьемся за живых.

Во имя жизни.

Конец армии мертвецов и конец Кощея близок.

Уже взошли зелёные ростки их поражения.

Их растит солнце нового мира, который построим мы, закрыв навсегда тысячелетний гештальт зловонного, нечеловеческого болота, возомнившего себя империей.

- Все будет Украина.

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