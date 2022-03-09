Украинский блогер, телеведущий и публицист Антон Швец о том, на сколько важны обычные рабочие во время войны.

Ситуация с экономикой, гуманитарным кризисом и посевной так сложна, что скоро посты — "я стал экспедитором", "я дальнобоем", "я подписал контракт с заводом", "я овладел трактор", "я теперь водитель бензовоза", "мы получили солярку для фермеров" станут так же популярны, как и посты "я в ТРО/ВСУ/волонтер" в начале войны.

МЫ ПЕРЕХОДИМ В ЗАТЯЖНУЮ ФАЗУ ВОЙНЫ.

Ребята. Не могут 100% населения воевать и волонтерить. Она так не работает.

Приносящий в страну валюту и кэш, тот, кто выращивает хлеб и довозит его до людей, шахтер и литейщик, агроном и машинист, не менее важны для победы, чем тот, кто защищает страну в окопе или на броне.

Я так всегда говорил, и не понимаю людей, которые упрекают кого-то, что они не в ВСУ.

У нас оружия и операционной кепесити меньше желающих. К тому же гражданские на войне не очень-то и часто пригодятся.

Работайте – это также защита страны. И это тоже требует смелости и мотивации.

Спасибо всем, кто тянет экономику Украины на себе.

Вы молодцы и вы все делаете верно.

Ибо тыл – это неотъемлемая часть фронта.