Укр

Для Грузии готовят роль перевалочного пункта для санкционных товаров в Россию - Павел Климкин

Автор
Павел Климкин Павел Климкин
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Митинг в поддержку Украины в Тбилиси Новость обновлена 09 марта 2022, 20:55
Митинг в поддержку Украины в Тбилиси

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал грузин ввести санкции против россии.

Если Грузия станет перевалочным пунктом для санкционных товаров в россию, то я больше эту страну не буду уважать. Раньше эту роль исполнял Лукашенко, теперь все больше признаков, что эту роль готовят для Грузии, ведь Беларусь тоже под санкциями. Призываю всех грузин не дать использовать свою гордую и фантастическую страну как стиральную машину для подсанкционных товаров. И тем более ввести санкции против России. Не вводить санкции – это измена Украины и украинцев. А подавать заявку в Евросоюз и не вводить санкции это двуличность, здесь уже "или крестик или трусы".

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Теги:
#Росія #Павло Клімкін
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