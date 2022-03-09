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В эти дни россия испытывает унижения. Великой бензоколонке приставили пистолет к виску - Евгений Ихельзон

Автор
Евгений Ихельзон Евгений Ихельзон
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Никакого величия у россии нет, не было и не будет Новость обновлена 09 марта 2022, 22:23
Никакого величия у россии нет, не было и не будет

Украинский журналист и путешественник Евгений Ихельзон считает, что для россии все закончится полной изоляцией от мира.

Один из предметов грядущего унижения и денацификации России — вдолбить русским в сраную башку, что никакого величия у России нет, не было и не будет.

Что величие северной Кореи и величие РФ — это одно и то же.

С Россией борются не за сферы влияния в мире, не за мировое господство, а потому, что Россия токсична. Концентрированная токсичность бурлящего говна выплёскивается за границы 1991 года.

Единственное желание — снизить опасность, оставить русских дома — на милом Кавказе, в прекрасной Сибири, в средней полосе, у своих чёрно-белых берёзок.

Этого бы не было, если бы подающий надежды молодой Путин не увлекся кгбшной конспирологией, скрепами и войной миров. 23 года Путина превратили людей, которые наравне со всеми пользовались свободой слова и передвижения в "деды воевали" и букву Z. Стремление обозначить сферы влияния РФ привело российский корабль на крен, попросту нах*й.

В эти дни Россия испытывает унижения, страну, рассуждающую о величии, покидают производители туалетной бумаги и одеколонов, великой бензоколонке приставили пистолет к виску. Пленные Великой армии отрекаются от главнокомандующего по телевизору, не успевшие отречься — воруют кур в украинских сёлах.

От вас не отстанут, пока не изолируют, пока не законопатят в строго очерченном пространстве. И это только начало.

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