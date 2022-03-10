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Белорусские военные, похоже, не очень рвутся гореть в танках за Путина - Татьяна Попова

Автор
Татьяна Попова Татьяна Попова
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Россия не может найти ресурсов для дальнейшего вторжения, и Беларусь тоже не стремится помогать Новость обновлена 10 марта 2022, 13:16
Россия не может найти ресурсов для дальнейшего вторжения, и Беларусь тоже не стремится помогать

Медиаэксперт, бывшая советник министра обороны и экс-замминистра информполитики Татьяна Попова эксклюзивно для "Телеграфа" оценила военную ситуацию в Украине

Идет 15-й день российского открытого вторжения в Украину.

Уже понятно, что Россия не рассчитывала ни на такое ожесточенное сопротивление Украины, ни на такую жесткую реакцию Запада.

Соответственно, в долгосрочной перспективе Россия уходит в дефолт, в глубочайший экономический кризис.

В краткосрочной перспективе ее войска скованны на определенных рубежах. К сожалению, захватчики контролируют одну закрытую ядерную станцию (ЧАЭС) и одну действующую (Запорожская АЭС). И теоретически может нанести огромный экологически ущерб, причем не только Украине, но и России, и Беларуси. Что должно сильно беспокоить Европу и МАГАТЭ.

Вероятнее всего, конфликт будет переходить в вялотекущую стадию в связи с тем, что россияне уже использовали огромное количество ресурсов. Им даже пришлось признать, что отправляли в Украину срочников, от чего сперва открещивались.

Соответственно, у них будут проблемы с набором персонала для дальнейших боевых действий.

Россияне уже пытались набирать людей для войны с Украиной в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане. Но, как понимаю, везде услышали отказ.

Между тем, россияне подтягивают в эту войну "вагнеровцев". Но те, уверена, тоже будут разбиты.

Со стороны Беларуси – используются их базы для обстрела украинских городов, вылетов авиации. Но пока белорусская армия, по ряду сообщений, не намерена принимать участие в этой войне. Впрочем, в любой момент это может измениться. Если Путин передавит Лукашенко. Но есть сопротивление местных жителей. И сами белорусские военные, похоже, не очень рвутся гореть в танках за Путина. А потому есть надежда, что белорусы всё же не будут вступать напрямую в эту войну.

Тем временем экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, у которого я много раз брала интервью, заявил на днях, что Запад давно должен помочь Украине системами ПВО, ПРО и авиацией.

Это, конечно, ужасный позор западных правительств, что нам не закрывают небо… Могли бы дать нам хотя бы американский зенитный ракетный комплекс, "Пэтриот", авиацию. Сейчас идет речь о передислокации "Пэтриотов" на границу с Украиной. Но это скорее – о защите польских аэродромов.

Будем надеяться, что постепенно дыра в нашей противовоздушной и противоракетной обороне будет закрыта. Каким образом – сказать пока трудно. Но, надеюсь, как минимум, самолеты нам передадут.

Надо понимать, что Путин не оставит свои идеи уничтожить украинскую государственность. Но главный вопрос на переговорах сейчас – это прекращение обстрелов и создание гуманитарных коридоров. Чтобы перестали страдать мирные граждане Украины. Надеюсь, компромисс будет достигнут в ближайшее время.

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