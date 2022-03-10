Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина о крайней степени дегуманизации россии.

Кулеба признался, что на переговорах пытался апеллировать к человечности Лаврова, вызвать сочувствие к страданиям жертв и на этой основе добиться 24-часового перемирия и гуманитарных коридоров.

Но это же невозможно. Лавров и режим, который он представляет, дошли до крайней точки дегуманизации украинских граждан. Только так возможно делать то, что они делают, и планировать нечто еще более чудовищное.

Они воюют не с людьми. Людей они как бы выводят за скобки, утверждая, что "рожениц выгнали из роддома оккупировавшие его под огневую точку националисты". Даже если знают, что это не так, никаких "людей" для Кремля в этой "операции" все равно нет.

Поэтому и фраза Лаврова "мы не собираемся нападать на другие страны, мы и на Украину-то не нападали" не столько ложь, сколько часть бредовой системы. Нападают на людей. А они имеют дело с какой-то абстрактной анти-россией, населенной роботами.

Сколько было пролито чернил о том, что подобные войны невозможны без крайней степени дегуманизации противника. Поэтому гуманитарная повестка на данном этапе переговорного (в кавычках, ведь для Лаврова и Кулеба не человек, и он сам кстати для себя уже не человек давно) процесса не имеет смысла.

Только военное поражение.

Закройте, б**ть, небо.