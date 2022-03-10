Россияне уверены, что воюют не с людьми. Нам нужно только военное поражение рф - Светлана Чунихина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 348
Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина о крайней степени дегуманизации россии.
Кулеба признался, что на переговорах пытался апеллировать к человечности Лаврова, вызвать сочувствие к страданиям жертв и на этой основе добиться 24-часового перемирия и гуманитарных коридоров.
Но это же невозможно. Лавров и режим, который он представляет, дошли до крайней точки дегуманизации украинских граждан. Только так возможно делать то, что они делают, и планировать нечто еще более чудовищное.
Они воюют не с людьми. Людей они как бы выводят за скобки, утверждая, что "рожениц выгнали из роддома оккупировавшие его под огневую точку националисты". Даже если знают, что это не так, никаких "людей" для Кремля в этой "операции" все равно нет.
Поэтому и фраза Лаврова "мы не собираемся нападать на другие страны, мы и на Украину-то не нападали" не столько ложь, сколько часть бредовой системы. Нападают на людей. А они имеют дело с какой-то абстрактной анти-россией, населенной роботами.
Сколько было пролито чернил о том, что подобные войны невозможны без крайней степени дегуманизации противника. Поэтому гуманитарная повестка на данном этапе переговорного (в кавычках, ведь для Лаврова и Кулеба не человек, и он сам кстати для себя уже не человек давно) процесса не имеет смысла.
Только военное поражение.
Закройте, б**ть, небо.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.