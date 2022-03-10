Писатель и журналист Ян Валетов посмотрел на ситуацию вторжения россии в Украину со стороны теории заговора.

Если войну в Украине рассматривать с точки зрения теорий заговора, то мы — это отравленная приманка. Я понимаю, что звучу цинично, но ЕСЛИ это спецоперация, то практически цель достигнута.

Россия выброшена из мирового цивилизационного процесса лет на пять-шесть, уж сколько проживет ботексное чудовище, а при нынешней скорости развития технологий и науки, шесть лет на морозе — это навсегда.

Таким образом, путин за 14 дней уничтожил экономику своей страны, лишил россию будущего. Страна — пария, народ — пария. Речь не о нерукопожатости. Нерукопожатость это мелочи. Речь о презрении, о ненависти.

За две недели россия перестала быть политическим игроком, утратила авторитет, перестала влиять на мировые процессы и практически утратила возможность интегрироваться в мировую экономику. Хоть тушкой, хоть консервой — не возьмут.

Валюта подешевела вдвое и продолжает дешеветь. Китай, нежно улыбаясь, готовится доить российскую сырьевую корову. В общем, вторжение принесло головокружительный эффект.

Ровно на столько, насколько россия проиграла, выиграла Америка: упрочив свой авторитет, найдя рынок сбыта для своего газа и угля, объединив всех в борьбе против невменяемого диктатора и превратила своего противника в говно без единого выстрела.

Мы оказались троянским конем. Отравленной приманкой для русского тупого мишки, которому уже не вывернуться из ловушки.

Миф о непобедимой русской армии кончился. Несите следующий. Миф о братстве закончился! Что там у нас еще в запасе?

Горят танковые колонны, падают с небес истребители и вертушки. Тысячи россиян остаются гнить в Украинской земле.

Блиц-криг закончен. Всем спасибо.

Большая шахматная доска. Одной фигурой меньше.

Читайте также: Категория Украина Враг остановлен: Генштаб ВСУ сделал важное заявление Силы обороны Украины дают достойный отпор противнику