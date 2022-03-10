Военный аналитик Николай Белесков рассказал, как видит развитие событий на фронте и почему русская армия проигрывает в обоих случаях.

Относительно того, как будут развиваться события в дальнейшем.

1. Рашисты дальше попытаются активно наступать.

Это означает ряд моментов. Первое — это дальнейшее исчерпание боевого потенциала и создание благоприятных условий для наших контрударов из колес, так сказать. То есть как делала РККА (Красная армия — ред.) в декабре 1941 года. Чем больше глупых вклинений без окружения/разгрома наших сил, тем более растянутые и необеспеченные коммуникации плюс в общем разрывы в боевых порядках, которые можно использовать. Делать контрудары после исчерпания боевого потенциала рашистов можно будет действиями сил с фронта и с тыла, которые заведомо инфильтрируются за линию фронта из-за ее разжиженности.

2. Московиты берут паузу и начинают окапываться.

Даже если дальше не пойдут, то выгонять их будет труднее, хотя и окопаться не смогут повсюду, где сейчас стоят, из-за слишком большой растянутости и малой пропорции сил. Поэтому на определенных участках им придется отступить.

Но так или иначе в таком случае выгонять врага будет труднее. Надо будут наши силы совсем другого качества и из колес не выйдет.