Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич, специально для "Телеграфа"

В пятницу, 11 марта, самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) александр лукашенко прибыл в Москву.

У него была личная встреча с российским диктатором владимиром путиным, во время которой обсуждалась и российско-украинская война.

У путина есть желание побольше замарать кровью не только себя, но и лукашенко, втянуть Беларусь в открытую войну.

При этом лукашенко понимает (и это показывают опросы), что белорусская армия воевать не хочет. И он понимает, что обычное население в Беларуси в массе своей – против войны в Украине. Как бы информационно не накачивали. Соответственно, более активное участие Беларуси в российско-украинской войне рушит всю работу лукашенко по попыткам восстановить свою легитимность посредством недавнего референдума по изменениям в Конституцию.

путин будет давить – давай, больше нам помогай или участвуй напрямую!

лукашенко будет соглашаться на определенные виды помощи (транспортировку боеприпасов, передачу россиянам части белорусского вооружения, чтобы те не тянули его из РФ, аэродромы – под российскую авиацию и так далее). Но не на прямое вовлечение Беларуси в эту войну.

К тому же, учитывая, что в Беларуси недавно прошел референдум по изменениям в Конституцию, Россия хочет держать руку на пульсе. Ей важно не ослаблять контроля за лукашенко. Ведь он может пытаться и далее петлять, создавать какой-то свой функционал.

Есть еще один интересный момент. Санкции, которые вводятся в связи с войной в Украине, в связи с агрессией российской федерации, вводятся против россии и Беларуси. Но они не идентичны. К Беларуси – более мягкие. По банкам и так далее.

Так что Лукашенко и Путин вполне могут обсуждать – как через Беларусь, находящуюся де-факто под российским контролем, рф будет пытаться обходить часть ограничений. И именно этот момент, скорее всего, лукашенко будет пытаться "продать" путину в обмен на невтягивание Беларуси напрямую в войну. Мол, тогда и эта лазейка закроется, т.к. жесточайшие санкции обрушаться в том числе на Беларусь, где сейчас можно проводить колоссальную отмывку денег. Ведь в РБ легальны операции с криптовалютой. Действует старый декрет президента по развитию IT-технологий. Легален майнинг, легальна биржа, легальны обменники. Соответственно, если в рф нельзя купить доллары, если там операция с криптовалютой ограничены, то в РБ всё это возможно. А потом конвертировать эти средства в доллары где-то за границей.

Думаю, такие вещи будут не просто обсуждаться, но и решаться.