Какое оптимистическое изменение риторики у русских — они осуждают путина. Но не за войну - Виктор Бобыренко
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Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко проследил интересное изменение в риторике россиян в отношении путина.
Какое оптимистическое изменение риторики у русских "патриотов-националистов".
Во всех доступных сетях.
Они осуждают путина.
Говорят, путин ошибся.
Надо было россиянам сидеть в окопах на границе и ждать, когда бандеровцы возьмут и нападут на россеюшку. И применят (непременно) химическое оружие (которое им Пентагон предоставлял немеряно).
А вот тогда, россия в едином порыве спела бы "Вставай, страна огромная…". В военкоматах были бы миллионные очереди.
Газманов бы возглавил эскадрон, а Расторгуев стал комбатом.
Пореченков простым майором херачил бы под Донецком полчища безумных нациков Яроша.
И даже Ксюшка Собчак стала бы санитаркой.
То есть сомнений в том, что Украина, как марионетка НАТО, хочет захватить "святую русскую землю" — ни у кого не возникает.
Они не одобряют только способ.
Не нужно было нападать первыми. Теперь, типа, миру трудно доказать, что укры — вершина кровожадности.
Слушайте, но это прогресс.
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