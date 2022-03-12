Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко проследил интересное изменение в риторике россиян в отношении путина.

Какое оптимистическое изменение риторики у русских "патриотов-националистов".

Во всех доступных сетях.

Они осуждают путина.

Говорят, путин ошибся.

Надо было россиянам сидеть в окопах на границе и ждать, когда бандеровцы возьмут и нападут на россеюшку. И применят (непременно) химическое оружие (которое им Пентагон предоставлял немеряно).

А вот тогда, россия в едином порыве спела бы "Вставай, страна огромная…". В военкоматах были бы миллионные очереди.

Газманов бы возглавил эскадрон, а Расторгуев стал комбатом.

Пореченков простым майором херачил бы под Донецком полчища безумных нациков Яроша.

И даже Ксюшка Собчак стала бы санитаркой.

То есть сомнений в том, что Украина, как марионетка НАТО, хочет захватить "святую русскую землю" — ни у кого не возникает.

Они не одобряют только способ.

Не нужно было нападать первыми. Теперь, типа, миру трудно доказать, что укры — вершина кровожадности.

Слушайте, но это прогресс.