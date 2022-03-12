Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала эксклюзивно для "Телеграфа" перечислил главные достижения Украины за время войны с рф

Идет 17-й день открытого вторжения России в Украину.

Война между нами идет годами. А вот полномасштабное наступление началось лишь в феврале. Без масок, гибридности, какого-то внятного объяснения. Просто агрессия.

На данный момент я могут сделать следующие выводы касательно российско-украинской войны.

Вывод первый. Украина показала, что способна себя защитить.

Вывод второй – причиной такой способности является высокий профессионализм и отвага вооруженных сил Украины, всех наших силовиков, всего нашего народа. Мы видим единение украинского народа, который, с моей точки зрения, точно сформировался в украинскую нацию, в политическую нацию, которая понимает вызовы и адекватно на них реагирует. Включая самый серьезный вызов – российскую агрессию, истинная цель которой – уничтожить украинцев как нацию, а Украину как государство. Чтобы не допустить этого, мы объединились, не зависимо от того, кто в каком регионе проживает, на каком языке говорит, в какую церковь ходит, какие политсилы поддерживает. Всё это дает возможность ВСУ, всем силовым структурам (нацгвардии, нацполиции), территориальной обороне чувствовать мощный тыл, невероятную поддержку. И эффективно выполнять свои задачи по очищению украинской земли от захватчиков.

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Третий вывод – и наш противник (рф), и наши партнеры нас недооценили. В первые дни вторжения так называемый коллективный Запад действовал, как по мне, несколько отстраненно. Вероятно, ожидая, что рашистские захватчики сломят сопротивление украинцев и пройдут, как мечтали, по Крещатику парадным маршем. Но мы дали невероятный отпор, сломав планы рф и заставив Запад прозреть.

Увидев, что мы можем не просто отбиваться, но и уничтожать врага массово – пошла и массовая поддержка со стороны Запада. При этом правительства ряда стран и без определенных стимулов принимали решения в нашу поддержку. Это Польша, Прибалтика, Великобритания. А те же США всё еще бояться провоцировать Путина. Но невероятная поддержка Украины со стороны общественности заставляет политиков увеличивать помощь нашей стране – и санкции против рф.

Та же Германия сперва не просто сама не поставляла нам оружие, но и не разрешала другим странам делать такие поставки, если вооружение было немецкого производства. Но после того, как около полумиллиона человек вышли в Берлине на демонстрацию в поддержку Украины, руководство Германии изменило свое решение – и помощь нам, в том числе вооружением, пошла. Что стало поворотным моментом во внешней политики Германии. Так что поддержка обычных граждан играет огромную роль. Ведь все они, выходящие на антивоенные демонстрации, на митинги в поддержку Украины, давят на своих политиков. И те вынуждены реагировать на требования своих избирателей.

Надеюсь, такое давление приведет к тому, что американский лидер Джо Бадйен таки примет решение если не закрыть над Украиной небо, то предоставить нам самолеты и мощные системы ПРО и ПВО.

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Сейчас в мире модно быть не просто проукраинским, но и – украинцем. И сейчас многие голливудские актеры громко заявляют об украинских корнях – те же Мила Кунис, Леонардо ди Каприо.

Уверен, что нам будет помогать не только в завершении войны нашей победой, но и – отстраивать свободную и мирную Украину. Видим единение мира против рашистской чумы. И это не просто антивоенная коалиция, но – проукраинская. За редким исключением, что мы увидели, когда на Генассамблее ООН голосовали за осуждение российской агрессии. 141 страна была на нашей стороне, лишь 5 (рф, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия) – против.

Четвертый вывод – высшее военное руководство Украины проявило себя блестяще. А высшее политическое руководство также продемонстрировало (и демонстрирует) хорошие, с моей точки зрения, действия. От последнего (от президента Зеленского, прежде всего), как по мне, мало кто этого ожидал.

Пятый вывод – мы четко дали понять, что НИКОГДА не будем с рф. Эта захватническая война окончательно поставила точку в дискуссии – один ли мы народ, братский ли… Очень надеюсь, что после победы мы вернем весь Донбасс, а также вплотную приблизимся к возвращению Крыма. Что произойдут определенные процессы внутри рф. И что после нашей победы мы забудем такой политический термин как "пятая колонна". Всех предателей, которые помогали россии, надо будет показательно покарать. Кого-то уже карают. И это правильно. После нашей победы надо сделать всё, чтобы у рф никогда больше не возникло даже мысли воевать с нами. Пусть живут-загнивают своей жизнью, которую они выбрали. И не мешают нам жить-развиваться своей.

С россией можно договариваться про мир только после нашей победы. Сейчас же – лишь о неких гуманитарных аспектах ("зеленые коридоры", гуманитарная помощь в пострадавшие районы). Врага можно остановить только на поле боя. Договариваться с агрессором во время войны – не вариант. Тем более с россиянами, слова и обещания которых ничего не стоят.