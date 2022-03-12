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Ждать ли скорого завершения войны? Есть две важные составляющие - Николай Белесков

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Николай Белесков Николай Белесков
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Война в Украине Новость обновлена 12 марта 2022, 18:50
Война в Украине

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков поделился прогнозами относительно конца войны в Украине

Почему не стоит рассчитывать на скорейшее завершение войны?

  1. Политическая составляющая – максималистские цели сторон. Каждая из сторон противостояния имеет цели, которые будут заставлять скорее мобилизовать дополнительные ресурсы, чем уступать после первоначальных неудач.
  2. Способность мобилизовать дополнительные ресурсы под максималистские цели. Как показывает опыт первой половины ХХ века, это не проблема в войнах с максималистскими целями.

В этих условиях победа будет не просто на полях сражений, но и у того, кто лучше распределит существующий ВВП на армию, производство и реинвестирование и потребление.

При этом обычно за Украину играет поддержка Запада в виде санкций против Московии и усиления Украины, а также то, что для украинского народа цели более принципиальны в виде выживания, чем для народа Московии, который является соучастником преступления, где под вопросом только выживание преступного режима, но не страны или народа. На этой асимметрии тоже нужно постоянно подчеркивать. Но дополнять ее не только успешными действиями на фронте, но и правильной работой в тылу.

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