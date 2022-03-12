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Путь в Крым начинается на киевской окружной... - Евгений Дикий

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Евгений Дикий Евгений Дикий
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Столица Украины – Киев Новость обновлена 12 марта 2022, 20:23
Столица Украины – Киев

Украинский биолог и экс-доброволец "Айдара" Евгений Дикий рассказал, чего ждать жителям столицы в ближайшее время

КИЕВСКАЯ ВЕСНА

Итак, котики и зайчики, поговорим чуть-чуть таки за Киев. Будет или не будет штурмить? бомб будет много-много, или как сейчас? и ваше, ехать или не ехать, и сколько еще можно будет уехать? Меня уже немного подзадолжало отвечать на эти вопросы всем в счете, поэтому лучше раз напишу здесь…

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