Украинский биолог и экс-доброволец "Айдара" Евгений Дикий рассказал, чего ждать жителям столицы в ближайшее время

КИЕВСКАЯ ВЕСНА

Итак, котики и зайчики, поговорим чуть-чуть таки за Киев. Будет или не будет штурмить? бомб будет много-много, или как сейчас? и ваше, ехать или не ехать, и сколько еще можно будет уехать? Меня уже немного подзадолжало отвечать на эти вопросы всем в счете, поэтому лучше раз напишу здесь…

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