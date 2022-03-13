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За попытки не злить путина США придется платить - Иван Яковина

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Иван Яковина Иван Яковина
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Боевые действия уже начинаются и на Востоке Новость обновлена 13 марта 2022, 09:02
Боевые действия уже начинаются и на Востоке

Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина о нападении иранских войск на Ирак

Как только Байден торжественно обьявил, что Украина не получит самолеты Миг29 и комплексы ППО Patriot, так путин сразу же въе*ал по американским объектам в Ираке.

Почему?

Да потому, что он сразу чувствует слабость, неуверенность и считает своим долгом ими воспользоваться.

Если бы Байден повёл себя жестко, то не было бы всей этой херни. Силу путин понимает и уважает.

За проявления слабости и попытки не злить диктатора США придётся расплачиваться.

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Теги:
#Украина #США #Россия #Иран #Ирак #Война
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