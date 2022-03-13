Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина о нападении иранских войск на Ирак

Как только Байден торжественно обьявил, что Украина не получит самолеты Миг29 и комплексы ППО Patriot, так путин сразу же въе*ал по американским объектам в Ираке.

Почему?

Да потому, что он сразу чувствует слабость, неуверенность и считает своим долгом ими воспользоваться.

Если бы Байден повёл себя жестко, то не было бы всей этой херни. Силу путин понимает и уважает.

За проявления слабости и попытки не злить диктатора США придётся расплачиваться.