За попытки не злить путина США придется платить - Иван Яковина
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Украинский журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина о нападении иранских войск на Ирак
Как только Байден торжественно обьявил, что Украина не получит самолеты Миг29 и комплексы ППО Patriot, так путин сразу же въе*ал по американским объектам в Ираке.
Почему?
Да потому, что он сразу чувствует слабость, неуверенность и считает своим долгом ими воспользоваться.
Если бы Байден повёл себя жестко, то не было бы всей этой херни. Силу путин понимает и уважает.
За проявления слабости и попытки не злить диктатора США придётся расплачиваться.
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