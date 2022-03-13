Военный эксперт и участник АТО Константин Машовец доходчиво объяснил, почему обеспокоенным украинцам следует перестать жаловаться на Вооруженные Силы Украины

Уважаемые читатели…!!!

Снова и снова… читаю в комментах … "почему там или там не выбьют врага, почему не наступают? Где помощь? Враг наступает, нас убивают… спасайте и прочее..".

В связи с этим хочу кое-что объяснить обеспокоенным…

Вооруженные Силы Украины проводят стратегическую оборонную операцию… Осуществляется она преимущественно методом МАНЕВРОВОЙ ОБОРОНЫ. Происходит это главным образом потому, что враг ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит нас в силах и средствах…

Более того, враг понимающее такое положение, и так пытается "растащить" наши силы, наступая СРАЗУ на нескольких разнесенных операционных направлениях… таким образом, исключая или существенно усложняя для ВСУ осуществление маневра силами и средствами, их концентрации, или содержание определенных территорий и мест… Значительно облегчает ему такие действия тот факт, что у Украины есть с врагом, учитывая Беларусь, не одна тысяча километров общей границы… То есть враг имеет возможность наступать на достаточно широком фронте.

В таких условиях продвижение превосходящих сил враг в глубину нашей территории или захват им определенных мест и отдельных рубежей на целом ряде участков становится практически неотвратимым.

Именно поэтому наше военное Главнокомандование вполне правильно и сознательно выбрало путь ведения высокоманевренной обороны, а не упрямой стационарой обороны каждого куста, каждого холма, каждой высотки, каждого поселка и даже города… когда наши силы практически бесцельно "сгорели" бы в лобовом столкновении с преимуществом. Поэтому, в рамках ведения такой обороны, ВСУ приходится и отступать, и активно маневрировать, и вообще избегать более-менее масштабных прямых столкновений с этими труднобронированными, но маломаневренными ордо-колоннами орков.

Многочисленные тяжелые, малоподвижные колонны врага, конечно, преобладают в общем измерении по своей мощи ВСУ… Поэтому упорно пытаются продвигаться вперед по территории Украины… Но в результате мобильных, маневровых действий ВСУ находятся под их постоянным огневым воздействием, неся тяжелые потери…

Более того, пропустив эти орды в глубину… наши войска безжалостно "рвут" их коммуникации, уничтожают их материально-техническое снабжение и обеспечение… таким образом вообще останавливая эти колонны, или делая их продвижение мелким… Враг постоянно теряет технику, топливо, боеприпасы и личный состав в многочисленных засадах, налетах, огневых ударах, обстрелах и рейдовых действиях украинского войска.

В конце концов, он истощается и останавливается.

И таким образом, возникают предпосылки для успешных контратакующих действий ВСУ на том или ином участке, а в соответствии с военной победой… Но, всему свое время…

Понятно, что в противном случае… в прямом лобовом столкновении с таким врагом, пытаясь защищать каждый поселок, каждый город и т.д…. враг бы исключительно за счет своего количественного и качественного преимущества просто проломил бы нашу оборону. Как бы мы упорно не бились… и к тому же, в таком случае ВСУ, понесли бы тяжелые, непоправимые потери…

Поэтому разнообразные вопли… вроде…

"нас бросили", "спасайте, на нас наступает враг", "неужели не в силах нас спасти?" и т.д.… я даже рассматривать не буду, а в дальнейшем буду банить безжалостно.

Мало того, что это эгоистично (ибо сейчас с врагом бьется ВСЯ страна, а не только вы на том или ином участке…), так это еще сеет панику, способствует врагу в получении полезных для него сведений о возможном противодействии ему со стороны. ВСУ и другое…

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