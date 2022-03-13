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Россияне хотят сделать невозможным проживание в городах Украины, а затем легитимизировать их как свои - Анатолий Амелин

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Анатолий Амелин Анатолий Амелин
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Последствия ракетных обстрелов Харькова Новость обновлена 13 марта 2022, 18:26
Последствия ракетных обстрелов Харькова

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин объяснил, с какой целью оккупанты бомбят украинские города.

Почему фашисты бомбят жилищную инфраструктуру.

Был у меня случай в 2000-м.

Ночью позвонил друг другу.

Сильный крепкий парень со слезами на глазах.

Бандиты по левой схеме через черных нотариусов получили в собственность часть его квартиры.

Дав взятку участковому выломали дверь.

Была потасовка. Его дважды выбрасывали из квартиры.

Два сломанных ребра.

Пришлось скрыться. В конце они кувалдой разбили сантехнику.

Казалось бы, зачем?

Потому что в квартире без этого жить нельзя и будет легче склонить свои условия и забрать другую часть квартиры на своих условиях.

Забегая наперед скажу, что два года войны с бандитами — и квартиру мы вернули.

Бандитов крышевал заместитель председателя ГУВД области.

Было разоблачено 70 уголовных эпизодов, открыто 20 уголовных дел… вся преступная группировка получила сроки в тюрьме и конфискацию всего имущества!

Возвращаясь к разбитой жилой инфраструктуре.

У бандитов общая логика.

Они хотят сделать невозможным проживание, а затем легитимизировать как свое.

В пустые города хотят перевезти гастролеров автобусами и провести очередной референдум.

НаХ*й! Путь у них один с русским кораблем.

Все вернем и отстроим заново.

Лучше, чем было!

И накажем этих бандитов так же, как и тех!

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Теги:
#Украина #Россия #Инфраструктура #Война #Оккупанты
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