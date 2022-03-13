Россияне хотят сделать невозможным проживание в городах Украины, а затем легитимизировать их как свои - Анатолий Амелин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2785
Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин объяснил, с какой целью оккупанты бомбят украинские города.
Почему фашисты бомбят жилищную инфраструктуру.
Был у меня случай в 2000-м.
Ночью позвонил друг другу.
Сильный крепкий парень со слезами на глазах.
Бандиты по левой схеме через черных нотариусов получили в собственность часть его квартиры.
Дав взятку участковому выломали дверь.
Была потасовка. Его дважды выбрасывали из квартиры.
Два сломанных ребра.
Пришлось скрыться. В конце они кувалдой разбили сантехнику.
Казалось бы, зачем?
Потому что в квартире без этого жить нельзя и будет легче склонить свои условия и забрать другую часть квартиры на своих условиях.
Забегая наперед скажу, что два года войны с бандитами — и квартиру мы вернули.
Бандитов крышевал заместитель председателя ГУВД области.
Было разоблачено 70 уголовных эпизодов, открыто 20 уголовных дел… вся преступная группировка получила сроки в тюрьме и конфискацию всего имущества!
Возвращаясь к разбитой жилой инфраструктуре.
У бандитов общая логика.
Они хотят сделать невозможным проживание, а затем легитимизировать как свое.
В пустые города хотят перевезти гастролеров автобусами и провести очередной референдум.
НаХ*й! Путь у них один с русским кораблем.
Все вернем и отстроим заново.
Лучше, чем было!
И накажем этих бандитов так же, как и тех!
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-