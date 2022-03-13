Украинский писатель Андрей Любка озвучил цель россиян в войне с Украиной.

Поделюсь лайфхаком:

Если хотите что-то понять или спрогнозировать о России, то из всех возможных вариантов всегда выбирайте худший — и он сбудется.

Это правило работает сотни лет. Когда орки взяли гетманскую столицу Батурин, они вырезали всех до последнего жителя, включая младенцев и лежащих стариков. Так будет и дальше, именно поэтому никакие компромиссы/референдумы/переговоры не сработают — у них есть цель уничтожить нас.

Так что не надо удивляться, что они обстреливают Львовщину, Луцк или Франик. Такие обстрелы могут не иметь стратегической пользы, но они предпринимаются для другого: сеять страх, панику, показать, что у Кремля длинные руки. Нет разницы между западной или восточной Украиной — уничтожить нас хотят всех, просто пока их продвижение забуксовало.

Потому и обстреливают тыл, пугают, хотят выгнать как можно больше людей в эмиграцию, заграницу, потому что знают, что часть уже не вернется назад. Цель России – выжженная и безлюдная земля.

Надо понимать, что худшее еще впереди, самые ужасные преступления еще только будут. Мы еще три недели назад думали, что война если и будет, точечная, где-то на Донбассе, а сейчас видим, что Россия даже не пытается прикрыть свои преступления — методично и без перерыва бомбит жилые кварталы. Никто из нас не мог представить такого, потому что мы нормальные, это как раз хорошо, что нам такое в голову не вкладывается.

Но надо быть реалистами и готовиться к худшему, а не надеяться на мирные переговоры или компромиссы. Пока на нашей земле есть москальский сапог – мира не будет!

Мы победим, потому что у нас нет других вариантов! Слава Украине!