Китай может много получить, отказавшись поддерживать россию и путина - Евгений Ихельзон
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Журналист и путешественник Евгений Ихельзон озвучил два варианта для Китая по поводу сотрудничества с россией.
Завтра в Риме официальные лица США и КНР будут обсуждать российское вторжение в Украину. Мы надеемся, что у американцев найдутся аргументы, чтобы Китай поддержал международную изоляцию России.
Это не обязательно угрозы, не в стиле Трампа, а деловой разговор о будущем, о мире, где Россия не представляет угрозы соседям, да и вообще никому.
Я все время думаю о том, как Путин выглядит с точки зрения КНР. Россия — страна без долгосрочных планов, живущая на деньги от продажи углеводородов, не в состоянии при этом построить нормальные железные дороги, собрать мобильный телефон или придумать новую модель пылесоса. Для китайцев все это дикарство, включая и поведение самого вождя — нанесение ущерба собственной стране, агрессия в отношении партнёров Китая, пренебрежение материальным в пользу эфемерного, разбазаривание ценностей, неумение договариваться, топорная пропаганда.
Отказ от поддержки РФ может дать Китаю много. Максимально теплые отношения с ЕС, дорога к новым договорённостям с США — рынки, мирное сотрудничество и т п.
Поддержка России — ставка на проигрыш Запада, которая может и не сыграть. Китайский шкаф — большой, красивый, но падает громко.
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