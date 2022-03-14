Политтехнология, политическая аналитик и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева убеждена, что путь к победе и оздоровлению Украины — убить в себе малоросса

Я терпела несколько дней.

Но когда несколько моих прекрасных коллег, друзей остались на улице ни с чем – и две недели находились в плену мародеров и убийц из Рашкостана – скажу.

Кому, бл*ть, в голову приходит включать в национальные эфиры латинина, быкова, пиотковских, гудковых, илларионовых и всякую *лядву?

Почему Антон Геращенко единолично предлагает, что давать гражданство наше "хорошим рашистам" — хорошая идея? Он разбитый Харьков не видит?

В какой больной голове рождаются идеи в стиле — а давайте пригласим работать на национальные эфиры в военное время специалистов из "дождя" и других русских? Как же во время второй мировой войны Великобритания обходилась силами Черчиля, Мухерда, Клиффорда, Роальда Даля, наконец силами черного антинацистского пропагандиста Делмера? Почему в тогдашние газеты не тянули Ленни Рифеншталь, Хюго Босса — какого типа ни при чем, а просто спасал свой бизнес и пошел на сотрудничество с Третьим рейхом? Почему в эфирах британских СМИ не было засилья членов партии НСДАП — какие типа делали все для прихода и утверждения Гитлера к власти. А потом решили завтра спрыгнуть с немецкой подлодки и сказать "так, а мы невиновны".

Я смотрю на наших редакторов и хайпожеров по телевидению и ютубам — и думаю, о сколько "гаев берджесов" вскроется потом после нашей победы, сколько коллег рады работать двойными агентами влияния — только монетизация капала.

А теперь вопрос? Какого фига я должен смотреть на немытые усы Быкова и моль Латинина? Первый еще полгода назад рассказала, что "Одесса — русский город и город русского языка", а теперь моя милая и вкусная Одесса окопается или крепость, потому что Путин хочет ее стереть с лица земли. В чем стоимость экспертизы Латыниной, вполне серьезно видевшей в Бандере фашиста, но не заметившей фашизм Z у себя под носом?

У нас что нет экспертов? Опять этот зло**учий комплекс неполноценности? Откуда эти редакторы и журналисты родом? Думают ли они, что бессмертие и можно решить что-нибудь по дипломатическому пути?

Я вам клянусь – лучше у меня будет меньше подписчиков на каком-нибудь из ресурсов. Но там никогда не будет рашистов разных форм и родов. Их стоимость уже известна. Нас убивают, а они переживают, что их не пустят в Европу. Нас уничтожают, а их интересуют кружевные трусы и японские треники.

Я знаю путь к победе и оздоровлению Украины — убей в себе малоросса. Убей полностью. Мысли тупыми мозгами — учи языки, выходи на рынки дружественных стран. Жаль, что многим сейчас это доходит из-за прямого утюжения их городов. И убийство их детей. Не смотрите, наконец, "дожди" и хороших россиян с грустными мордами — каждый из них на разном этапе был проводником Путина и Единой России. Потому у меня на них мораторий был и есть. А коллег призываю подумать – хайп на 5 минут или будущее всего народа.

Все рашистские эксперты и "хорошие" и "не очень" должны думать над одним — почему они прос*али свое государство. Почему следующие 50 лет точно они будут изгоями в мире? И, наконец, почему в Украине им не место под любым соусом. Убей же в себе наконец-то малоросса, дорогой украинец. И с*уко, оторвись наконец от русской повестки.

Хорош русский тот, на могиле которого цветет украинская калина. Чтобы варенье было пожирнее.

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