Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" высказался о перспективах россии и ее диктатора путина:

Не будем путать путина с известными мировыми злодеями и лидерами империй.

Возьмем Наполеона, Гитлера. Один – гений-авантюрист (точно не как путин), второй – преступник и маньяк, как и путин. Но что у Наполеона, что у Гитлера под их армиями была практически вся Европа. Они воевали, опираясь на помощь ряда мощных сателлитов. путин же решил воевать с Украиной, а через нее и со всем миром, имея в союзниках Северную Корею, Никарагуа, Сирию (ту часть, что под режимом Асада) иже с ними. Такие "союзники" ничем не помогут. Они просто сосали многие годы из рф деньги. Вот и всё.

Да, путин может набирать в Сирии арабских наемников и забрасывать Украину этим "пушечным мясом". Но они не умеют воевать. Они будут массово сдаваться в плен.

Беларусь всячески пытается отпетлять от прямого втягивания в эту войну.

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Как и другие "союзники" рашистов из ОДКБ.

Китай, на который так рассчитывал путин, не будет помогать рф. Потому что в КНР видят, как попал путин. Потому что основной рынок для Китая не схлопывающаяся под санкциями россия, а – США, Евросоюз. И ранее рф занимала лишь около 2,5% китайского рынка сбыта, а теперь, в связи с массовым обнищанием россиян, это будут условные 0,1% рынка. Не будет Китай ради такого подставляться под санкции!

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Русские еще не поняли, что они – уже никто. Их уже не существует. С моральными аспектами всё ясно, но даже из чисто прагматических соображений никто не будет с ними сотрудничать. Они уже умерли, просто пока еще не осознали это.

Ничтожная экономика, стремительно падающая платежеспособность, позорная армия, уничтоженный имидж государства, ярлык террориста №1 – вот что собой представляет нынешняя россия. Которая не сохранится в теперешнем виде. Которая будет терять не только те территории, которые украла и других государств при путине, но и – те, что были у нее до этого. Причем сама же рф запустила этот маятник, начав передел территорий. Бумеранг вернулся. С куда более мощным эффектом.

Никто ничего не будет спрашивать, не будет вести никаких переговоров. Просто начнут отбирать у рф то, что посчитают нужным.

Южный Сахалин, а возможно и весь Сахалин, Курилы иже с ними – заберут японцы.

Китай заберет Дальний Восток и так далее. Аппетит Китая, думаю, пока еще до конца не определен. Но я не исключаю, что китайцы считают всю территорию вдоль российско-китайской границы – вглубь рф километров на 500-1000 – своей. И свое они возьмут.

Кому и в каком статусе достанется Калининградская область – будут решать между собой Германия, Польша и Литва.

Финляндия вернет украденные у нее перед Второй мировой территории, включая Выборг, Восточную Карелию и так далее. Финские войска быстро выгонят остатки русской швали.

Приднестровье вернется в Молдову. Грузия вернет Абхазию и Южную Осетию.

Украина, безусловно, вернет Крым и Донбасс. Причем это произойдет стремительно, помяните мое слово. Более того – в Украину может запроситься Кубань. И я не исключаю, что украинский Крым будет соединен крымским мостом с украинской Кубанью.

Да, у путина есть ядерная кнопка. Но если он продолжит дальше шантажировать этим мир, американцы просто накроют соответствующим ударом его бункер, где бы тот ни был. А может и еще что-то.

Понятно, что главная идея путина – сделать эту войну мировой. Он обязательно попытается втянуть в это другие страны. Ведь путин ментально не может признать, что проигрывает Украине. А потому цель путина – мировая война. Но в результате будет демонтаж рф в нынешних границах.

Я не знаю, какие регионы захотят называть себя россиянами. Скорее – московитами, поволжцами, поморами, рязанцами, еще как-то. Но будут всячески избегать штампа "россиянин" в паспорте.

Быть россиянином станет позорно. Токсично. Это уже позорно, уже как клеймо. Но дальше будет хуже. И россияне будут пытаться сделать всё, чтобы сменить гражданство.