Украинский политический деятель Борислав Береза ясно дал понять, что делать диванным критикам во время войны

У нас огромное количество экспертов по всем вопросам. Это высококлассные диванные эксперты без профильного образования, опыта и знаний. Но все это не мешает им судить о том, в чем они ничего не понимают, а профиль их экспертизы скачет, как блоха. Сегодня они эксперты по оборонным действиям и ведению войны, а завтра по атомной безопасности и информационным войнам. Своими словами диванные эксперты прекрасно иллюстрируют эффект Даннинга-Крюгера, когда низкоквалифицированные люди делают и озвучивают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не осознают эти ошибки из-за неполноты знаний, умений и навыков. Они не способны понять это, но уверенны в своей правоте. И зачастую их многоголосый рёв вводит в заблуждение людей, которые считают, что такое большое количество людей ошибаться не может. Может и ошибается. И делают это без тени сомнения.

Когда я читаю уверенные заявления подобных диванных экспертов о том, что надо контратаковать и отбивать тот или иной город, то вижу, что такие горе-эксперты не понимают почему у нас преобладает маневренная оборона и что будет, если мы пойдём в лобовую атаку на врага, который значительно преобладает в живой силе и технике. Их значительное больше! Подобное действие сожжет наши силы. В прямом смысле. Но такая мелочь мало беспокоит этих диванных экспертов. Не понимают они и много другого. Не способны. Это и есть эффект Даннинга-Крюгера в действии.

К сожалению, подобная проблема — это бич нашего времени. Но сейчас война и подобная модель поведения — это ни что иное, как вредительство. Если вы не профильный эксперт, то на время войны оставьте свое мнение для себя или для друзей на кухне. Чего-то не знаете? Спросите у экспертов, но не диванных. Не факт, что вам ответят. Потому что война и надо соблюдать информационную безопасность. Но поймите главное, что диванный эксперт, которые вносит сомнения и сумятицу в информационное пространство подобен дураку с инициативой — пользы для Украины от него нет, а в выигрыше лишь Кремль и наши враги. А теперь сделайте выводы. Сами.

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