Укр

Через два месяца на доставку, сервисы и вкусную еду у россиян не будет денег - Павел Каныгин

Автор
Павел Каныгин Павел Каныгин
Дата публикации
Читати українською
Автор
337
Россиянам проще отстоять очередь к банкомату, чем выйти на митинг Новость обновлена 16 марта 2022, 06:07
Россиянам проще отстоять очередь к банкомату, чем выйти на митинг

Российский журналист Павел Каныгин о поведении русского народа во время войны с Украиной

В такое переломное кризисное время хорошие люди часто говорят себе: каждый должен делать свое дело лучше прежнего, дизайнер — лучше рисовать, журналист — лучше писать, водитель лучше водить, а руководитель — лучше руководить, так и справимся.

В кризисном управлении это называют work avoidance. Вместо того, чтобы принять кризис и изменить правила, как сделала та же Мария Кожевникова, ты пытаешься закопаться в прежнюю рутину, скрыться за фасадом профессиональных обязанностей и по сути притвориться, что ничего особенного не происходит. Мозг человеческий устроен так, нечего поделать, и чем менее он информирован, накачан и прокачан, тем сильнее поддаётся этой слабости.

При этом катастрофа от этого не становится меньше. Россия и похорошевшая Москва не будут прежними по крайней мере для нашего поколения. Сколько ни старайся ты, дизайнер, рисовать, уже поздно. Когда-то от тебя еще что-то зависело, но сейчас уже нет. И от твоей работы тем более.

Для цветов, подкастов, сыроварень и такси через два месяца не останется платёжеспособного спроса. И злая ирония заключается в том, что на доставку, сервисы и вкусную еду не будет денег в то числе и потому, что в момент перелома каждый продолжал заниматься своим делом, а не брал ответственность за спасение хотя бы будущего, как сделала Кожевникова — даром что прос*ано настоящее.

Отчасти отголосок такого отношения к жизни с тем же примерно мышлением мы все эти годы мы могли наблюдать в Донбассе, Кузбассе, Тагиле и других территориях с той разницей, что здесь благополучие складывалось из обмена физического труда на деньги. "Некогда нам выбирать/митинговать/требовать/думать, нам работать надо", "Мы всегда работали, а они они всегда искали, как бы на нашем труде попаразитировать". "Мы люди труда, нам все это ваше западное неинтересно". Мы часто слышали эти слова. Конечно, печально, что в массовом сознании умственный труд все еще считается ненастоящим, а соответственно его продукт и экономика знаний — непонятной иллюзией, черт с этим. Но ведь и сам по себе труд все еще рассматривается как механическое действие не предполагающее ничего кроме получения в обмен на него средств к существованию. В этом смысле жители больших городов относятся к своей работе дизайнеров/продюсеров/аналитиков/клерков точно так же, как и рабочие Кузбасса и Донбасса. Этот труд не имеет никакой идейной мотивационной основы помимо увеличения личного благосостояния.

Тогда как инициатива, адаптивная работа — усилия направленные на качественное изменение экономической и общественной основы как на уровне организаций так и на уровне страны — трудом не считается. Люди не считают себя актерами в этом процессе и отдают эту функцию/начальникам, которые никогда не будут ничего менять поскольку заинтересованы в сохранении статуса-кво.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Россияне #Павел Каныгин
Украинцы изо всех сил приближают победу
Украина
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы изо всех сил приближают победу
В Генштабе подтвердили контрнаступление ВСУ, но не рассказали где именно
Дата публикации
Категория
Вертолеты россиян - до и после
ВСУ разнесли российские вертолеты и технику в Херсоне: дым было видно за километры (фото)
Дата публикации
Категория
Javelin
США передадут Украине мощное вооружение, но не то, которое просил Зеленский
Дата публикации
Категория
Россияне уже причинили Украине колоссальные убытки
Пол триллиона: Шмыгаль сказал, сколько прямого ущерба Украине уже нанесла россия
Дата публикации
Категория
Россияне бьют артиллерией по мирным многоэтажкам
Война – день 21: россия отгребает по всем направлениям, но продолжает с остервенением убивать украинцев