Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в колонке для "Телеграфа" оценил последние действия россии в Украине и дал прогноз

Прошло уже три недели с начала российского открытого вторжения в Украину.

Принципиально важно, что сорвана первая волна наступательной операции. Пока не ясно, решится ли россия на вторую. Но первую мы точно сорвали.

Противник практически не продвигается, даже по главным направлениям. Продолжаются бои вокруг Киева. Наши в эту ночь нанесли мощный удар, отбросив оккупантов от столицы. Аэропорт Гостомеля отбили, но бои идут тяжелейшие.

Самое тяжелое положение в Мариуполе, откуда лишь вчера удалось эвакуировать часть гражданских. Город под постоянными обстрелами. Света, тепла, воды нет, связи практически тоже.

Продолжаются попытки агрессора взять Николаев. Они хотят пробить коридор к Одессе. После того, как наши покрошили морской десант захватчиков в районе Николаева, они больше не пытаются предпринимать попыток высадки. Идут обстрелы с кораблей – издалека.

На штурм Одессы россияне решаться пойти лишь если пробьются к ней по суше. Тогда уже рванут "с земли" и с моря.

Позитив, что украинские защитники начали на отдельных направлениях наносить контрудары.

В целом наши используют мобильные региональные боевые действия. На северо-западе от Киева, но не только. Всё, что сообщить можно, видно по сводке Генштаба.

Еще один позитив виден по переговорам. Россияне серьезно поменяли тональность. Уже нет ультиматумов. Более существенные изменения в нашу пользу будут, когда нанесем противнику более серьезное военное поражение, а эффект от санкций станет более ощутим. Думаю, это возможно в течение недели.

Пока же путин копит силы для второй волны наступательной операции. Сосшкребает резервы, где только можно. Вербует наемников в той же Сирии, тянет своих "миротворцев" из Армении, ищет поддержку у белорусов. Особого успеха не достиг. Так что ставка, думаю, всё же будет на переговоры. До реальных подвижек в которых россияне стараются причинить нам как можно больше ущерба.

Пока украинская сторона, как я понимаю, настаивает, как минимум, к возвращению к позициям 23 февраля, до начала открытого вторжения рф.

Что может помочь нам скорее одолеть агрессора, кроме собственной стойкости? Конечно, помощь со стороны Запада. Усиление санкций. А еще, вслед за закрытием своего воздушного пространство от россиян, они могли бы блокировать тех и на море. Запретить им входы в свои порты. Но исторически такие моменты могут трактоваться как объявление войны. Поэтому Запад, думаю, на это не пойдет. Как и на закрытие неба над Украиной. Потому наши дипломатические усилия сейчас всё больше концентрируются на получении от международных партнеров средств противовоздушной обороны. Это и истребители, и зенитно-ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия. Да, союзники помогают. Но мы боремся за помощь именно в наиболее чувствительных для нас позициях с военно-технической точки зрения.

Еще стоит отметить, что ПАСЕ не только исключила из своих рядов РФ, но и официально признала молдавское Приднестровье зоной российской оккупации.

Приднестровье – это еще не разыгранная карта. Там колоссальные склады вооружения, которые нам бы не помешали. Плюс – это включение в кейс конфликта Молдовы. Понятно, что в Кишиневе этого боятся, сил там немного.

Нам важно погасить тяжелые точки – Мариуполь, Харьков, Николаев, Киев. Не пустить врага в Одессу. А потом уже можно гнать россиян и со своей земли, и из Приднестровья. Все сигналы Запада говорят, что это делать можно и нужно. Это усиление международного давления на рф. И надо каждый день что-то подобное добавлять, чтобы у россиян голова болела с утра до вечера. А некоторые головы надо сносить – что наши сейчас и делают.