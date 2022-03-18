Убежать уже не успеют: почему орки потеряли все шансы на захват Киева - Константин Машовец
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1190
Военный эксперт и участник АТО Константин Машовец о ситуации на киевском и южном направлении фронта
Очредная оперативная пауза. Но как всегда, есть нюансы.
Я не буду сейчас про все операционные направления.
Остановимся на двух, скажем так… наиболее "актуальных".
На северо-западе от Киева и на Южном.
Сначала несколько общих замечаний.
Нет никакого сомнения, что с ходом так называемой "специальной военной операции" вс рф, громадьё планов орко-командования несколько раз существенно менялось. Причём, отнюдь не в сторону увеличения и разрастания… С каждым новым днём и потерями, цели и задачи, которые ставились командованием перед подчинёнными войсками, скукоживались в размерах и объёмах…
Да, в первую неделю боёв командование войск противника активно и лихорадочно гнало все своих ударные группировки вперёд. Имея под рукой определённый набор резервов, оно как всегда "решительно и смело" вводило их в бой. Полностью, в соответствии с положениями так называемой "советской военной школы" т.е. не взирая на быстро меняющуюся обстановку, по заранее разработанным планам. При этом уровень догматизма и неумения российского военного командования оценить складывающуюся оперативную ситуацию В ДИНАМИКЕ и вовремя внести необходимые корректировки в сам план… зашкаливал. Об этом весьма красноречиво свидетельствовало стремление любой ценой выполнить запланированную и поставленную задачу, даже тогда, когда эта задача в силу объективных или субъективных факторов выполнена быть не могла в принципе…
Прущие в лобовую тяжело вооружённые и малоподвижные колоны техники противника, вязли на незнакомой местности, дробились ВСУ и постепенно уничтожались ими… И не смотря на это, командование противника снова и снова кидало на одно и тоже направление всё новые и новые силы, практически, как на конвейере… в полном соответствии с положениями советского учебника по оперативному искусству "наращивая усилия". Делая это абсолютно по-дебильному и кретински.
С первых дней вторжения, ВСУ пропустив эту орду бронетехники в оперативную глубину своих боевых порядков, стали лупашить по их тылам и флангам… Украинская армия сразу и намеренно, в рамках Стратегической оборонной операции, отказалась от попыток "стационарного сдерживания" этих бронированных толп, перейдя к маневренной и подвижной обороне прямо с первых часов вторжения. Стараясь, при этом, наносить прущим массам орков стремительные фланговые и отсечные удары. Отходя, отрываясь и активно маневрируя небольшими подвижными тактическими группами, после таких ударов. Таким образом, противник нёс значительные потери, теряя постепенно, день за днём, свой наступательный потенциал.
В конце концов, в результате такого "выматывания", у этих орд мордо-бронетехники стало кончаться топливо, продовольствие, боеприпасы… и в большинстве случаев они встали… Причём, в подавляющем количестве случаев, отнюдь не в удобных для этого местах. Происходило это не сразу, а так сказать в колебательно-затухающем режиме… От сплошного марша по всем направлениям, они сначала перешли к волнообразным дёрганьям, потом к отдельным "фрикциям" на отдельных направлениях… и в конце концов, окончательно встали, перейдя к обороне практически на всех операционных направлениях, за исключением нескольких отдельных участков, где, как им кажется, и сегодня "есть возможность прорваться".
На сегодняшний день, именно на этих отдельных участках орки и пытаются сконцентрировать те небольшие резервы, которые у них остались, с целью всё того же "развития наметившегося успеха" путём "наращивания усилий"…
Флаг им в руки и барабан на шею.
Продолжайте в том же духе.
Теперь конкретно по первому и второму направлениям.
1. Как собственно я и предсказывал ещё до самого вторжения, направление удара по правому берегу Днепра с территории Беларуси прямо на Киев было одним из основных в планах орко-командования. Это сегодня очевидно многим, но почему-то оказалось не очевидным им же, ещё ДО начала вторжения. Хотя было понятно, что такого рода удар позволял военному командованию орков в значительной степени достичь целей всей кампании, в том числе — политических, посредством достаточно быстрой и наименее затратной, с точки зрения привлекаемых сил и средств, отдельной оперативно-тактической операции. Которая, в случае достижения успеха, по своему значению явно претендовала на статус стратегической…
Собственно, так и случилось. Высказанные мною до начала вторжения такого рода рассуждения, как наиболее вероятный ход мыслей мордо-планировщиков из их "гламурного" штаба, оказались полностью верны. Противник с первых же часов вторжения начал активные наступательные действия значительными силами именно на этом направлении…
Попытка проведения оперативно-тактических десантных операций в районе Гостомеля и Василькова, а так же достаточно стремительное продвижение наземной орко-группировки с территории Беларуси, поддержанное значительными силами армейской авиации и авиации ВКС… в направлении этих же районов… наочно свидетельствовала — данное операционное направление занимает в планах противника приоритетное значение. Уже к исходу 28-го февраля противник вышел к ближайшим северо-западным подступам столицы и без какой-либо оперативной паузы приступил к проведению охватывающих с юго-запада и запада Киев действиям.
В случае удачи противника, это означало достаточно серьёзный удар по намерениям командования ВСУ не допустить блокирования крупных городов страны. И в первую очередь — столицы. Ибо, продвинувшись даже до трассы Киев-Чоп, что и случилось в реальности, противник получал возможность резко усложнить и даже в определённой мере прервать пути коммуникации столицы на стратегически важном, я бы даже сказал, в определённом смысле жизненно-важном Западном направлении… Более того, после того, как в последствии обозначилось вполне чёткое стремление противника прорываться не только к "Житомирской трассе", но и далее… на юг к "Одесской"… стало понятно, что это них*ра не "отвлекающие действия".
Более того, командование войск противника, не смотря на то, что его группировка на этом направлении несла достаточно существенные потери, особенно в передовых подразделениях авангарда, вследствие регулярно огневого воздействия артиллерии и авиации ВСУ… умудрялась постоянно наращивать тут свои усилия, практически в режиме "нон-стоп" вводя в бой всё новые и новые резервы… Всё это и привело к тому, что орки вышли к трассе Киев-Чоп на участке Калиновка — Стоянка…. и без какой-либо остановки попытались прорваться глубоко ЗА неё… пробуя "тыкаться" здесь сразу на нескольких участках.
Но, как оказалось… ВСУ были отлично готовы к такому повороту событий, организовав для орков своеобразное "арт-шоссе" на этом участке. Выглядело это до банальности просто и высоко-эффективно. Как только орки собирали на шоссе или вблизи него очередную более-менее значительную колону бронетехники для рывка за шоссе… включался вполне отработанный алгоритм ВСУ. Колону пропускали за шоссе… а затем где-то на многочисленных подъездных к трассе дорогах "организовывали" её остановку (засада, кончилось топливо, заблудились и т.д.)… Некоторые успевали даже добраться до Ясногородки, Горбовичей и северных окраин Белогородки. После чего, оставалось навести на остановившихся придурков арту, авиацию или Байрактары… Потом следовал большой БУМ… и добивание выживших и уцелевшей техники с малых дистанций… После того, как такая процедура повторилась 3 или 4 раза… до орков наконец дошло, что здесь "что-то ни так"… и они прекратили, как суицидники-долбо*бы, кидаться за трассу…
Ещё более эффективным способом остановить распространение орков ЗА "Житомирскую трассу" оказался "расслабляющий" небольшой, но достаточно успешный контрудар ВСУ в районе Макарова, в следствии чего, правый фланг всей этой группировки "немного провис". А так же, появилась вполне реальная угроза подрезания коммуникаций беснующегося перед взорванными на речушке Ирпень мостами, в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня и Стоянки, всего оркостада. Тем более, что все попытки самих орков продвинутся непосредственно вдоль Днепра на Вышгород на участке Мощун — Новые Петровцы как-то так сразу тоже не задались… Хотя само ранее цветущее село Мощун орки разнесли практически "в щебень"…
На сегодняшний день ситуация западнее и северо-западнее Киева складывается достаточно неординарно. Практически по всей этой операционной зоне орки перешли к обороне и пытаются удерживать удобные в их понимании для дальнейшего прорыва на Киев рубежи и участки… Но на самом деле, это скорее похоже на влажные мечты импотента об изнасиловании… Практически вся эта зона находится под достаточно плотным огневым воздействием ВСУ… вплоть до того, что они вполне себе в плановом режиме глумят тут ПУ, тыловые базы и пункты снабжения орков… да и просто разведанные и доразведанные позиции… Дело дошло до того, что МТС орков здесь осуществляется с очень и очень существенными траблами, вплоть до того, что БК в их танках уже дошёл до отметки 5-6 снарядов на танк, а заправки оставшихся единиц техники осуществляются в "строго лимитированных" объёмах.
Да, орки в этой зоне нынче активно мародёрят, выносят дома, квартиры и магазины и кое-как харчуются награбленным… где-то урывками находят соляру и бензин. Но совсем скоро грабить станет нечего и негде… с подвозом тоже всё обстоит и ещё долго будет обстоять достаточно туго и печально… Ибо каждый заехавший сюда наливник, каждый Камаз со снарядами или тушёнкой тут же будет превращаться в приоритетную цель.
А потом пойдёт "зелёнка"… данная зона, в этом отношении — весьма отличное место для "партизанки" — пересечённая, лесисто-болотистая местность, со множеством речушек и ручьёв…узкими и извилистыми дорогами… Просто прелесть и раздолье для настоящих, патентованных "бИндероФцев". А учитывая тот факт, что на этой территории достаточно активно тренировались действовать наши ССО и егеря… которым не составит особого труда организовать здесь самое настоящее народное сопротивление оккупантам, успевших уже наубивать и намародёрить местное население до уровня животной ненависти… завидовать их дальнейшей участи явно не стоит. Те лаптеногие балбесы, которые нынче упиваются награбленным в богатых домиках модных киевских предместий дорогим коньяком, явно не успеют вовремя унести ноги… И потому, в большинстве своём, они там все и полягут. Лишь немногие уцелеют, если сдадутся в плен… Хотя после того, что они накуролесили в Бородянке, Ясногородке, Иванькове, Новых Петровцах, Мощуне, Буче, Гостомеле и Ирпене, их вряд ли вообще будут брать в плен, загоняя и отстреливая как бешенных собак…
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.
- Дата публикации
-
- Категория
-