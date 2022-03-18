Украинский политический деятель Борислав Береза отметил, что скрипач был одним из информаторов, которые сливали врагу всю информацию о волынской авиации

Эта история поразила меня.

Скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии "Кантабиле" Илья Сметанин оказался российским шпионом. Это по его наводке на рассвете 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты. Повторно ударили 11 марта.

Илья – из семьи музыкантов, выросший в Луцке. Он не сосланный агент, а предатель. А еще скрипач увлекался самолетами. В 2010 году Илья Сметанин стал одним из основателей организации "ОВАЛ" (Организация волынских авиалюбителей). На самом же деле был одним из информаторов, которые сливали врагу всю информацию о волынской авиации – и военной, и гражданской. Вы понимаете сколько лет он работал на рф???

В ночь с 23 на 24 февраля тревожный гул на луцком аэродроме сообщил о том, что началась война. Наведение для российских ракет дал именно Илья Сметанин. Пока наши летчики поднимали самолеты в небо, предатель их обзванивал, чтобы спросить, куда летят, чтобы дальше эту информацию передавать спецслужбам россии… Но атака была не единственной – 11 марта повторно в Луцк прилетели ракеты. Они унесли жизни четырех человек и искалечили около десятка. И это тоже его "работа".

И вот у меня появился вопрос — а сколько еще таких "скрипачей" работает на россию? Кто они? Девушка, продающая кофе недалеко от ВР? Сосед, живущий в твоем доме? Священник, которого ты встречаешь каждый день? Или это депутат ВР или работник ОП? И главное, что именно мотивирует человека изменить своей стране и стать на сторону врага? Да, я удивлен этой историей и тем, как давно и глубоко враг проник в наше общество. Скрипач? Неприятно удивлен. И эта история мотивирует нас к более придирчивому вниманию ко всем, кто нас окружает. Война и рф вносят свои коррективы в привычную жизнь. К сожалению, пока так. Мы должны быть бдительными и оставаться людьми. Это секрет наших побед.

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