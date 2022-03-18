Журналист Петр Шуклинов объяснил, почему помощь КНР не поможет россиянам выиграть войну в Украине.

Представитель МИД Китая в Twitter опубликовал карту, которая якобы демонстрирует, что западный мир и западная позиция, в том числе по вопросу Украины — это всего-навсего небольшая кучка стран, которых совсем мало и представляют они совсем никого.

А я демонстрирую уважаемому представителю Китая карту по недавнему голосованию в ООН, где 141 страна осудила вторжение России в Украину. Абсолютное большинство стран мира.

Китай, напомню, промолчал. А теперь Китай тихонько помогает России вести войну с Украиной.

Так вот, уважаемый Китай, эта коалиция стран, эта решительно выступившая против войны, которую развязала Россия — это голос почти 4 млрд человек. Это голос большей части человечества. Большая часть земного шара.

Я думаю, китайские политики должны научиться пользоваться картами. Я думаю, китайским политикам следует поучиться считать. 141 страна – это не никто. Китай сейчас выступает против всего мира, как и Россия.

Отдельно хочу донести до Китая: ваша попытка вступить в войну с Украиной не поможет России. Россия уже проиграла войну. И никогда, никогда не сможет победить в войне. Россия уже проиграла.

А попытка помочь России не поможет Путину, уважаемый Китай. Ваша попытка помочь России приведет только к одному: к поражению России прибавится поражение Китая, который получит только ущерб, изоляцию и уменьшение влияния. На карте мира к тому же появится еще большее число стран, выступающих против войны и против диктатуры. Это все, что вас ждет.

Бизнесу я рекомендую уже сейчас подумать, стоит ли продолжать работать с Китаем, который не только не пытается остановить Россию, но и ищет пути помочь России вести войну против Украины и Европы. Надо выходить из китайского бизнеса. Надо уже сейчас сворачивать инвестиции в Китай. Китай, поддерживающий захватнические войны, не заслуживает другого отношения.

Если Китай за войну и варварство – Китай против цивилизованности и нормальной жизни. Если Китай за войну и варварское убийство гражданских женщин и детей — Китай должен платить такую же цену, как Россия и Беларусь. Если Китай за войну против детей, женщин и пожилых людей, весь мир должен показать, что Китай будет один в этой войне.

И достаточно уже считать Китай нейтральным. Китай не нейтрален. Он помогал и продолжает помогать России все время. Всегда помогал. И должен за это заплатить.