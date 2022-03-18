Эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" пояснил, почему путин перестал часто появляться на публике и избегает поездок в оккупированный Крым.

Попавшим под западные санкции российским компаниям президент россии путин предложил выйти на рынок в аннексированный Крым.

Причем сам на "торжества" 18 марта, посвященные восьмой годовщине аннексии Крыма, не собирается – ни в Севастополь, ни в Симферополь.

Почему же путин прячется сам и отпускает российские компании в Крым?

Задолго до начала войны в 2014 году, которую россия развязала против Украины, "злые языки", хорошо знающие ситуацию в Чеченской Республике, рассказывали, что Рамзан Кадыров даже в Москву не летает самолетом. Боится, что собьют. То есть, он прекрасно осознаёт, какие преступления совершил против чеченского народа – и это понимание внушает страх наступления ответственности.

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То же самое можно говорить о планах и поведенческих действиях путина в контексте вопроса "празднования" аннексии, которая не состоялась. Ведь аннексию Крымского полуострова кроме самой россии и крымских коллаборационистов никто в мире не признал. А после активизации полномасштабных боевых действий против Украины 24 февраля 2022 года у путина возник страх ответственности за масштабные убийства украинских граждан.

Этот страх ответственности диктует "злобному кремлевскому карлику" как раз такое поведение, которое исключает частое появление на публике и тем более перемещение в регионы, население которых считаются в Кремле потенциально не лояльными.

Что касается путинского разрешения российским компаниям массово идти в Крым.

Еще несколько лет назад российский парламент рассматривал вопрос принятия анти-офшорного законопроекта. Его объявленная обществу цель – вернуть выведенную из рф валюту обратно в российские банки. Но, было сделано исключение. Список из более 100 крупнейших российских компаний. Этим компаниям было разрешено продолжать пользоваться офшорными валютными счетами. Цель – сохранить в западных банках валютные ресурсы для коррупционных действий в отношение западных чиновников; ресурсное обеспечение обхода санкций и другие подобные задачи.

Но обеспечение безопасного присутствия на западе диктовало необходимость минимизации санкционных рисков. Следовательно, если есть задача минимизировать риски введения санкций против компании, в оккупированном Крыму такой российской компании делать нечего. Ведь появление в Крыму автоматически гарантирует включение в санкционные списки.

Сегодня ситуация изменилась. Россия – подсанкционное государство в целом. Необходимость минимизации рисков подставить какую-то компанию под санкции отпала с момента активизации масштабных боевых действий на территории Украины. Нет необходимости избегать оккупированной территории Крыма.

А вот насколько активно крупные российские компании пойдут в Крым – покажет время.