Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич о позиции Вашингтона и Пекина по войне в Украине

Китай — США.

Разговоры о новом миропорядке.

Вначале преамбула.

Хочу напомнить российские требования по "гарантиям безопасности" и склонность части европейских (и американских) политиков обсуждать требования Кремля. В том числе, если говорить об Украине, декабрьские и январские визиты, звонки в Киев (параллельно с созвоном с Москвой) наших европейских и американских партнёров.

Фактически, Путин требовал пересмотра системы мировых отношений и фиксации (в документах) за рф статуса супердержавы, со своими зонами влияния, со своей "периферией". На этом фоне такие же процессы шли по оси США-КНР. Только Пекин действовал несколько иными способами, проходясь экономическим катком и после речи Си к 100-летию КПК, предлагая цивилизационную альтернативу западному миру.

Война как козырь Кремля (который пока не сыграл)

На этом фоне, как часть российского давления по признанию глобальных претензий Кремля, началась война в Украине. Кстати, путин вчера сам это признал говоря о "войне за субъектность". Значительная часть наших партнёров (и руководство КНР) не верили в то, что Украина может устоять. Реакция была соответствующей. Но прошла неделя, за ней две, россия увязла в Украине, и стало понятно, что Кремль не может подтвердить свои претензии на глобальную политическую роль.

Влияние рф тает, и эта ситуация выгодна как США, так и Китаю. Причём, если посмотреть на последние договорённости Пекина и Москвы, то можно провести параллели с недавними событиями у украинских границ. На фоне политического кризиса в Беларуси путин существенно нарастил российское влияние. О формальной ликвидации беларуской независимости речи не идёт, но лукашенко глубоко погрузили в роль "ведомого" либо заведомо слабого партнёра. Китай сегодня теми же методами (но большими темпами) проводит аналогичную политику в отношении рф. Ещё месяц назад отношения Пекина и Москвы можно было назвать отношениями хотя бы сравнимых политических игроков. С затягиванием войны путин скатывается в позицию "младшего партнера". О чём свидетельствует, например, выдавливание российского влияния из Средней Азии через инструментарий ШОС. Даже в аспектах безопасности — организация, которая до 2021 года даже не заикалась о силовой компоненте сегодня претендует за замещение роли ОДКБ в регионе.

Для США ослабление рф в результате войны в Украине имеет ещё более привлекательные перспективы. В частности, происходит консолидация ЕС, сближение позиций Брюсселя и Вашингтона. Параллельно усиливается роль государств Трехморья. В энергетическом секторе уменьшение присутствия рф на ключевых рынках даёт преимущества американским компаниям и бизнесам из государств-политических партнёров США.

Обещания развязки

Теперь подходим к главному — звонку Джозефа Байдена Си Цзиньпину. Точнее к двум событиям: упомянутому телефонному разговору и встрече министра иностранных дел КНР Ван И с новым генсеком ШОС (а ранее заместителем Ван И и послом КНР в ЕС) Чжан Мином.

В обоих случаях обсуждались вопросы поддержания (либо реформирования) мировой системы и поднималась тема войны в Украине.

Государственное информационное агентство КНР "Синьхуа" достаточно интересно расставило акценты в материалах по событиям. В российской версии (по состоянию на 19-00 по Киевскому времени) говорилось о звонке из Вашингтона и о том, что стороны обсуждали вопросы мира.

Англоязычная версия более подробная. Говорится о том, что "мировой ландшафт претерпел изменения" и что война в Украине — часть данного процесса. Далее приведу цитату из высказывания СИ Цзиньпина:

"As permanent members of the United Nations Security Council and the world's two leading economies, we must not only guide the China-U.S. relations forward along the right track, but also shoulder our share of international responsibilities and work for world peace and tranquility".

То есть КНР признаёт, что Пекин и Вашингтон должны взять на себя ответственность в стабилизации мировой системы.

Ещё более мощные акценты на китайской роли (в том числе в достижении мира в Украине) и просьбе США повлиять на рф расставлены в китайской версии материала о том же событии.

И, наконец, информация о разговоре Ван И и Чжан Мином. Те же акценты о разрушении миропорядка и необходимости брать ответственность за стабилизацию.

Китай вступит в игру?

Китай проводит достаточно рациональную политику. Тактически Пекин несёт издержки, вызванные войной. Стратегически он пока "в плюсе" — ослабление рф и привязка Москвы как "младшего партнёра" является выгодной перспективой.

Вариант активного участия в переговорном процессе вокруг Украины так же может быть привлекателен как демонстрация роли КНР. Простая схема: есть российская агрессия, есть санкции Западных государств, есть сопротивление Украины но нет выхода из ситуации. И если Пекин своим вмешательством "сдвинет процесс с мёртвой точки", он получил колоссальные внешнеполитические баллы — продемонстрирует возможность влиять на разрешения кризисов вдали от своих границ. И, что важно, в Европе.

Вторая часть уравнения не слишком удовлетворяет США, если только Вашингтон и Пекин не выйдут хотя бы на контуры понимания конфигурации биполярного мира (где КНР — один из полюсов).

Но для обоих участников дальнейшее ослабление рф выглядит хорошей перспективой — оставить путина без геополитических амбиций в роли руководителя страны-сырьевого придатка.

Поэтому стороны будут наблюдать ещё несколько дней. По крайней мере наблюдать за тем, как Украина утилизирует вторую волну вторжения, которую собирает путин. Для Пекина знаком к действию будет второе обращение со стороны США. И после этого возможна активизация.

Пока же государственные СМИ Китая (а других нет) несколько меняют акценты — активно показывают как россия наносит удары по мирной инфраструктуре в Украине и начинают говорить о необходимости остановить "такую войну".

Выводы для нас

Ожидать того, что проблемы российского вторжения быстро и окончательно решат за нас не приходится. И, что очень хорошо, — в украинском обществе практически не осталось таких иллюзий.

Будет вторая волна, которую придётся перемолоть. Потом время рационального подхода к партнёрству. Изменение роли и веса рф в международной политике, подход глобальных игроков к формированию системы сосуществования открывает для нас возможности.

В конце концов, китайские аналитики пишут про возможную роль Украины как моста между востоком и западом, между двумя глобальными системами. В мостах заинтересованы обе стороны. А это значит возможности нового уровня сотрудничества как США, ЕС так и с КНР.

Об этом надо думать уже сегодня. И тогда всё будет Украина!