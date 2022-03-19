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Напоминаю забывчивым о единственном требовании путина по Украине - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публикации
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Автор
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владимир путин Новость обновлена 19 марта 2022, 18:59
владимир путин

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил украинцам, что у кровавого диктатора владимира путина лишь одна цель — уничтожить Украину.

Напоминаю забывчивым. В своем часовом выступлении, предшествовавшем вторжению, путин четко обрисовал свое единственное требование:

УКРАИНА НЕ ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ.

Вся остальная невыполнимая х**та, которая вбрасывается в информационное пространство — просто мусор, дымовая завеса.

И любая грызня на эту тему, хоть в попытке вообразить выполнение этой х**ты, хоть в попытке грозить карами небесными за ее выполнение, одинаково деструктивна.

Наша армия и наша дипломатия успешно справляются с защитой страны и ее интересов.

А с мусором можно ознакомиться, но потом сразу же выбросить в урну и забыть.

Спасибо за внимание.

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил украинцам о единственном требовании владимира путина
Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк напомнил украинцам о единственном требовании владимира путина
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