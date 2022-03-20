Пользователь Facebook Надежда Сухорукова осудила украинцев, которые наживаются на горе беженцев из Мариуполя.

Люди, скажите мне, что вы делаете? Считаете, что можете наживаться на чужом несчастье? Хотите заработать все деньги мира? Во всех областях цены на квартиры баснословные. Вы уверены, что деньги стоят человеческих жизней? Вы в этом уверены?

Мои любимые мариупольцы все ещё живут в подвалах. В холоде, без света и воды. Их дома содрогаются от взрывов, их жизнь страшнее ада, они теряют близких и не могут их похоронить.

Они делятся друг с другом последними лекарствами, продуктами, душевным тепло. Люди, прошу вас, подумайте! Пока стоит Мариуполь, пока он защищается — вы в безопасности. Мариупольцы мучаются и страдают, погибают под бомбами, а вы с них тянете деньги?

Что вы делаете, на ком хотите заработать? Уверяю вас за две недели в подвале, я не потратила ни одной гривны. Их там просто негде было тратить. Никто ни у кого не вырывал оставшуюся еду из рук. Все делились. Мои друзья и близкие, мои соседи и даже малознакомые люди помогали чем могли. Бесплатно.

Когда мы приехали в Мангуш очень хороший человек поселил нас, 16 взрослых и детей, собаку и котов в свой красивый дом. Мы спали в теплых постелях, мылись в ванной и ели из разных тарелок за накрытым столом. Я спросила "Сколько это стоит?". Он ответил: "За кого вы меня принимаете?"

А его односельчанин продавал голодным людям на разбитых и обстрелянных машинах, в грязных куртках, с перевязанными головами и руками, с замученными от бессонных ночей детьми, брынзу и творог за пятьсот гривен. Мы, пока ждали очереди на проезд, купили, потому что очень хотели покормить детей.

За день до отъезда в нашем подвале заканчивалась еда. Мы ели холодную гречку, залитую водой. Я боялась, что моей собаке не достанется и свою порцию отдала ей. Я почему-то была уверена, что эта ночь для нас станет последней. И не хотела, чтобы Энджи ушла на радугу голодной.

Соседи по подвалу делились с нашими детьми печеньем тоже бесплатно. Никому не приходило в голову просить за это деньги. Это вообще был какой-то абсурд.

Знаете, что на протяжении десяти дней семья из четырех человек, из которых двое детей принимала в своем доме 28 мариупольцев. Потому что их жилье либо разрушено снарядами, либо находилось в эпицентре взрывов. Они кормили людей из своих запасов, давали воду, возможность спрятаться от бомбёжек. И не взяли ни копейки.

А когда в крышу этого ковчега прилетел снаряд вывели всех в подвал гаража, чтобы пересидеть особенно страшный обстрел.

Прилет в дом случился днём. Мы сначала не хотели выходить из комнат. Мне показалось, что звук был настолько сильным, что наш ковчег развалится на кусочки. Но он выстоял. Пятнадцать человек продолжили сидеть, закрыв голову руками и слушая свист и скрежет за окнами. Было впечатление, что все рвалось вокруг дома.

Через несколько минут прибежали соседи и стали кричать: "Вы живы? У вас нет крыши!"

Над двухэтажным домом без крыши шумел огонь, а соседи и незнакомые люди гасили пламя, набирая дождевую воду из старого бассейна, под снарядами ГРАДов.

Представляете, они рисковали жизнью просто так. А могли попросить несколько тысяч гривен за услуги. Так же, как и те, кто сейчас наживаются на моих друзьях и соседях. Нестрашно вам? Ничего не боитесь?

Мама моей подруги надела на голову огромную выварку и полезла в огонь спасать мою собаку. Интересно сколько я должна была заплатить ей за это? В какой валюте?

Все это время был страшный обстрел, я боялась выйти из гаража. Мне было страшно. Я оказалась самым бесполезным человеком в экстремальных условиях. Просто стояла, смотрела в небо и молилась. Я никогда до этого времени столько не молилась.

У меня хорошая память, но в тот раз я снова забыла слова молитвы. Я просто просила:"Господи, пожалуйста, пусть мы будем живы. Ещё денечек, пожалуйста. Но если нельзя, то ладно. И всё-таки постарайся. Я больше никогда никого не обижу, только не убивай нас, Господи"

Сколько мне теперь нужно заплатить ему, за то, что он оставил меня в живых? Какая будет цена в условиях военного времени?

Сегодня я узнала, что на бомбоубежище в школе искусств на Левом берегу оккупанты сбросили бомбу. Там прятались более трехсот человек. Мариуполь продолжают уничтожать. Пожалуйста, Господи, помоги людям остаться в живых.