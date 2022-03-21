Россияне перешли к новой тактике в Украине, но затяжную войну еще можно остановить - Энрике Менендес
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Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес специально для "Телеграфа" оценил ход войны в Украине
На 26-й день российского открытого вторжения в Украину смена тактики россиян очевидна.
Они не смогли взять ни один из крупных городов. Героическое сопротивление нашей армии не позволила агрессору сильно продвинуться ни на одном из направлений. И в итоге россияне перешли в Украине к тактике выжженной земли. Видим это по ужесточению обстрелов, авианалетов – абсолютно варварских по отношению к мирному населению. Это практики террора. На запугивание, чтобы принудить противник к капитуляции путем нанесения таких ударов по объектам жилой инфраструктуры, социальным объектам – больницам, школам. Россияне в Украине не жалеют никого и ничего.
Наверное, правы те политики и эксперты, которые говорят, что рф использует переговоры лишь для того, чтобы перегруппировать свои войска, подтянуть резервы, наладить снабжение – и начать наступательные действия дальше.
С дугой стороны – нам тоже нужны переговоры. В том числе для согласования гуманитарных коридоров. Очевидно, что идет тяжелая работа переговорных группах. И сейчас, на мой взгляд, нужно делать всё, чтобы не дать перейти войне в затяжную фазу. Пока стороны не втянулись окончательно в тотальную войну, есть окно возможностей, чтобы ее остановить.
Мне кажется, что президент Зеленский это осознаёт. По его заявлениям я вижу – он понимает долгосрочные последствия войны, все преимущества и недостатки нашего положения.
Так что, на четвертой неделе войны, можно сказать, что взоры устремлены не только на наших военных, но и на наших переговорщиков, которые ведут тяжелую работу на дипломатическом фронте.
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