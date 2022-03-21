Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что не так с реакцией Израиля на войну в Украине.

Об обращении нашего Президента Кнессету.

Поскольку внутренних комментаторов хватает, бросила свои силы на общение с инопрессой. За три недели я дала десятки интервью Израильским СМИ. В день порядка 7 включений на радио и ТВ.

Сегодня меня спросила ведущая из Израиля: вот вы щемите русских. А виноваты же не они, а Путин. Почему бы вам не обняться с русскими в едином демократическом порыве, они же ваши братья?

Чтоб ответить ведущей, я предложила ей обняться с братьями-палестинцами. Ведь расклад похожий.

Израильтяне не восприняли выступление Зеленского.

Они считают, что "денацификация" по рецепту Путина — это не Холокост по рецепту Гитлера. Аргумент? Украинцев не сжигают в газовых камерах.

Но я напомню, что Холокост начался не с Аушвица и не с Биркенау. Он начался с гонений. Он начался с убийств и преследований. С братских могил, как СЕГОДНЯ в Буче.

И с лимитов на еврейских беженцев от стран Европы и Австралии. В Великобритании разрешили только "киндертранспорт" 10 тысяч еврейских детей БЕЗ родителей. Видели фото украинского мальчика, который сам дошёл из Запорожья до границы со Словакией? Вот ОНО.

Холокост произошёл из подавления сопротивления. С вывоза людей в лагеря. Кто знает, что с украинцами, которых вывозят в Гомель? Кто определит дальнейшую судьбу тысяч детей, стариков, женщин, которых насильно вывезли в Беларусь? Массовые изнасилования украинских женщин кадыровцами — это не окончательное решение украинского вопроса? Умершие от истощения в подвалах дети — это ещё не ОНО?

Вот об этом я говорю израильтянам.

Да, нам нужен Железный купол. Да, нам противны лимиты на украинских беженцев. Да, мы считаем, что молчание — знак согласия с насилием, захваченными атомными станциями, растерзанными детьми, мам которых расстреляли в попытке их спасти.

Во время Второй мировой никто не смог сохранить молчание и нейтралитет. Рано или поздно все определились. История повторяется.

Спасибо, что даёте возможность говорить об этом, израильские журналисты. Это уже очень важно. Да, правда неприятна. Но вы знаете, что с ней делать. Гены подскажут.