Укр

Три причины, почему война против Украины это Холокост в исполнении путина - Ольга Василевская-Смаглюк

Автор
Ольга Василевская-Смаглюк Ольга Василевская-Смаглюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
133
Зеленский в Кнессете упрекнул Израиль в слабых санкциях против россии Новость обновлена 21 марта 2022, 22:41
Зеленский в Кнессете упрекнул Израиль в слабых санкциях против россии

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что не так с реакцией Израиля на войну в Украине.

Об обращении нашего Президента Кнессету.

Поскольку внутренних комментаторов хватает, бросила свои силы на общение с инопрессой. За три недели я дала десятки интервью Израильским СМИ. В день порядка 7 включений на радио и ТВ.

Сегодня меня спросила ведущая из Израиля: вот вы щемите русских. А виноваты же не они, а Путин. Почему бы вам не обняться с русскими в едином демократическом порыве, они же ваши братья?

Чтоб ответить ведущей, я предложила ей обняться с братьями-палестинцами. Ведь расклад похожий.

Израильтяне не восприняли выступление Зеленского.

Они считают, что "денацификация" по рецепту Путина — это не Холокост по рецепту Гитлера. Аргумент? Украинцев не сжигают в газовых камерах.

Но я напомню, что Холокост начался не с Аушвица и не с Биркенау. Он начался с гонений. Он начался с убийств и преследований. С братских могил, как СЕГОДНЯ в Буче.

И с лимитов на еврейских беженцев от стран Европы и Австралии. В Великобритании разрешили только "киндертранспорт" 10 тысяч еврейских детей БЕЗ родителей. Видели фото украинского мальчика, который сам дошёл из Запорожья до границы со Словакией? Вот ОНО.

Холокост произошёл из подавления сопротивления. С вывоза людей в лагеря. Кто знает, что с украинцами, которых вывозят в Гомель? Кто определит дальнейшую судьбу тысяч детей, стариков, женщин, которых насильно вывезли в Беларусь? Массовые изнасилования украинских женщин кадыровцами — это не окончательное решение украинского вопроса? Умершие от истощения в подвалах дети — это ещё не ОНО?

Вот об этом я говорю израильтянам.

Да, нам нужен Железный купол. Да, нам противны лимиты на украинских беженцев. Да, мы считаем, что молчание — знак согласия с насилием, захваченными атомными станциями, растерзанными детьми, мам которых расстреляли в попытке их спасти.

Во время Второй мировой никто не смог сохранить молчание и нейтралитет. Рано или поздно все определились. История повторяется.

Спасибо, что даёте возможность говорить об этом, израильские журналисты. Это уже очень важно. Да, правда неприятна. Но вы знаете, что с ней делать. Гены подскажут.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Россия #Израиль #Война
Новое направление для путинской армии
Украина
Там что – сахар продают? ВСУ в седьмой раз разбили войска путина в Чернобаевке — в сети истерика
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Новое направление для путинской армии
Там что – сахар продают? ВСУ в седьмой раз разбили войска путина в Чернобаевке — в сети истерика
Дата публикации
Категория
российский истребитель
Российские истребители засекли над Польшей - страна является членом НАТО
Дата публикации
Категория
Борис Романченко
Пережил фашистов: россияне убили 95-летнего экс-узника Бухенвальда Бориса Романченко
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кухарчук оценил ситуацию в Мариуполе
Цель рашистской орды – стереть Мариуполь с лица земля – командир батальона "Азов"
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, россия устраивает новые провокации и обстрелы