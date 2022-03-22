Журналист "Телеграфа" Юлия Забелина считает, что Украина выиграет войну и в дальнейшем будет задавать тон многим вещам в мире.

Из разговоров с некоторыми иностранными дипломатами: никто, ни одна страна не ожидала, что Украина продержится более двух дней. Практически все дипломаты ринулись из Киева, а большинство, вообще из Украины сразу уехали и боялись оставаться даже во Львове. Но то, что сотворили украинцы своим духом сопротивления — потрясло весь мир. И теперь некоторые дипломаты планируют возвращаться в Украину, а кое-кто уже вернулся.

Вот так. Украинцы сотворили чудо. Украинцы и Божье провидение.

О силу духа украинцев споткнулись танки, ракеты и "вторая армия мира".

Мы творим новую мировую политику, я в этом уверена. Старые институты показали свою недееспособность, старые политики показали свою безжизненность и неготовность реагировать на угрозы.

Украина выиграет и будет задавать тон очень многим вещам в мире — я в этом не сомневаюсь. Мы — нация души и сердца, а это всегда больше армий и политики.