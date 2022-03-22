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Для референдума по Крыму и Донбассу есть важное условие - Сергей Гармаш

Автор
Сергей Гармаш Сергей Гармаш
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Автор
1995
Для референдума по Крыму и Донбассу есть важное условие Новость обновлена 22 марта 2022, 14:28

Один переговорщиков от Украины в Минске Сергей Гармаш, специально для "Телеграфа" рассказал о дальнейшей судьбе оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил о возможности провести референдум по вопросам временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма.

Но акцентировал, что тот станет возможен лишь после решения вопросов безопасности, а также завершения войны и вывода российских войск.

И тут всё логично. Чтобы прошел всеукраинский референдум – вся территория Украины должна быть свободной. А пока у нас часть территории откровенно оккупирована россиянами, а часть не контролируема нами, провести всеукраинский референдум невозможно.

Так что планы – реальны, но в данный момент такое заявление имеет технически-дипломатический характер. Думаю, что его основная цель – показать рф, что для получения каких-то желаемых той компромиссов, прежде всего, нужно прекратить горячую фазу войны и вывести войска с нашей территории. А уж потом Украина будет принимать (или не принимать) решение по вопросам, которыми озабочена россия.

Суть в том, что наша власть (и это никак не могут понять россияне) не может действовать исключительно волевым решением президента или Офиса президента.

Вопрос того же внеблокового статуса требует внесения изменений в Конституцию. А это делает парламент.

Статус Крыма и ОРДЛО – это территориальный вопрос. Он также является конституционным. При этом Верховная Рада не пойдет на решение тем или иным образом территориальных вопросов, если на то не будет воли народа. А волю свою народ может сформировать на всеукраинском референдуме. Соответственно – только при создании мирных условий для проведения такого референдума теоретически можно попытаться дать ответ на вопросы, которые ставит россия.

Мы не говорим, что ее требования будут поддержаны. Но даже теоретически обсудить это возможно лишь после прекращения обстрелов и отвода войск. Всего того, чего россия так и не сделала в Минском процессе.

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Теги:
#Крым #Референдум #Донбасс #Сергей Гармаш
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