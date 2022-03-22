Украинский писатель и музыкант Иван Семесюк рассказал, какие перемены произошли с Украиной после российского вторжения.

То, как сработал эксперимент с "котом Шрёдингера" на примере Украины — войдет в учебники квантовой геополитики.

Месяц назад Украина действительно была своего рода страной Шрёдингера, по крайней мере, на первый иностранный взгляд. Какая-то мутная коробка, в ней что-то есть, но не ясно что, а может и нет нихр*на. 50 на 50. Пока не откроешь – не поймешь.

Москаль такой не выдержал, хуяк, и дерзко открыл коробку, ну хули там, пустяк же. Из коробки кто-то вежливо поздоровался и разорвал русский еб*льник взглядом. Добрый вечер, мы из Украины. Здесь занято!

Больше нет мутной страны Шрёдингера, а есть конкретность наивысшей степени конкретности. Из коробки на свет смотрит именно довольная морда солдата Ефименко и курит.

Похоже, что именно 24 февраля закончилось XX столетие и началось XXI