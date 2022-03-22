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Месяц назад Украина была страной Шрёдингера. Больше нет мутной страны, а есть конкретность - Иван Семесюк

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Иван Семесюк Иван Семесюк
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Война в Украине длится 27-й день подряд Новость обновлена 22 марта 2022, 15:24
Война в Украине длится 27-й день подряд

Украинский писатель и музыкант Иван Семесюк рассказал, какие перемены произошли с Украиной после российского вторжения.

То, как сработал эксперимент с "котом Шрёдингера" на примере Украины — войдет в учебники квантовой геополитики.

Месяц назад Украина действительно была своего рода страной Шрёдингера, по крайней мере, на первый иностранный взгляд. Какая-то мутная коробка, в ней что-то есть, но не ясно что, а может и нет нихр*на. 50 на 50. Пока не откроешь – не поймешь.

Москаль такой не выдержал, хуяк, и дерзко открыл коробку, ну хули там, пустяк же. Из коробки кто-то вежливо поздоровался и разорвал русский еб*льник взглядом. Добрый вечер, мы из Украины. Здесь занято!

Больше нет мутной страны Шрёдингера, а есть конкретность наивысшей степени конкретности. Из коробки на свет смотрит именно довольная морда солдата Ефименко и курит.

Похоже, что именно 24 февраля закончилось XX столетие и началось XXI

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Теги:
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