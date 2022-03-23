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В эти страшные дни как никогда важно заботиться об эмоциональном состоянии детей - Лилия Ребрик

Автор
Лилия Ребрик Лилия Ребрик
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Тысячи детей страдают из-за войны Новость обновлена 23 марта 2022, 09:21
Тысячи детей страдают из-за войны

Скоро мы сможем показать всему миру чрезвычайную историю борьбы нашей страны, историю, полную веры и жизни, считает ведущая и актриса Лилия Ребрик

С первых дней войны мы с украинскими артистами держим информационный фронт.

Доносим по всему миру страшную правду о преступлениях русской армии на нашей земле, призываем поддержать нас в этой борьбе с агрессором, а жителей России – не молчать, выходить на улицы своих городов и требовать остановить войну.

Конечно, стараемся помогать всем, кто в этом нуждается. Хочется быть максимально полезным, насколько это вообще возможно в такое жуткое для Украины время. Я, как и миллионы украинцев, сейчас занимаюсь волонтерством – помогаю собирать гуманитарную помощь, расселять переселенцев на Западной Украине, кормить, одевать. Постоянно нахожусь на связи, координирую людей. Призываю всех: если вам нужна какая-нибудь помощь, обращайтесь к волонтерам – сейчас не время стесняться.

Как мама я понимаю, как важно заботиться об эмоциональном состоянии наших детей в эти страшные дни. Поэтому озвучиваю сказки для детворы и выкладываю их на телеграмм-канале "Павлуша и Ява". Вы можете скачать их, когда у вас есть доступ в интернет, и затем включать аудиодорожки на телефоне множество раз – все это будет работать офлайн, так что успокоить своих малышей можно даже в бомбоубежище. Кстати, мои девочки тоже очень любят слушать сказки, доступные на этом ресурсе.

Также вместе с Институтом когнитивного моделирования мы записали сказку о добре, ее вы можете найти в моем Инстаграме и включать своим деткам.

Кроме того, прямо сейчас мы работаем над жизнеутверждающими роликами об Украине. Я подготовила украинскую озвучку для видео, а по английскому варианту есть договоренность с голливудской актрисой украинского происхождения Милой Кунис. Уже совсем скоро мы сможем показать всему миру чрезвычайную историю борьбы нашей страны, историю, полную веры и жизни.

Да, война заставила нас плакать, и страдать от отчаяния, но одновременно с тем мобилизовала нашу внутреннюю силу и энергию. Мы сейчас единые, очень хотим одного – победы и мирного неба над головой. Верим и поддерживаем нашу армию, наших защитников. Победная страница уже близко!

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