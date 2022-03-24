Для Украины сейчас лучшее время заявить о себе, но радикальных решений от международных партнеров пока ждать не стоит, считает эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич

В Брюсселе 24 марта состоится саммит Североатлантического Альянса, лидеров Европейского союза и стран "Большой семерки". Говорить будут, прежде всего, о российском открытом вторжении в Украину, которое длится уже месяц. Во всех встречах примет участие президент США Джо Байден.

Я не ожидаю исторических решений от этих саммитов. Давайте быть реалистами. Да, для многие европейских государств, для азиатских то, что происходит сейчас, открытая агрессия россии против Украины, война в самой крупной европейской стране – стало в определенной мере шоком. Но что такое международная политика? Это умение взвесить все плюсы-минусы. Как бы то ни было, но война пока идет в Украине. И в ней, прошу прощения за цинизм (но именно так размышляют зарубежные политики), гибнут украинцы. Не граждане ЕС или США.

Так что государства мира будет говорить об Украине. О том, как нас поддержать, как повлиять на россию. Но вряд ли будут принимать поспешные решения.

Не исключаю, что определенные контуры новой системы безопасности, новой системы сдержек могут появиться. Но окончательное их утверждение будет зависеть от ряда факторов.

Во-первых, насколько государства сопоставят предлагаемые различными источниками методы и меры – со своими национальными интересами. Не надо забывать, что старые противоречия, борьба за доминирование между разными странами никуда не делись.

Во-вторых, всё будет очень сильно зависеть от того, как будет держаться Украина, как закончится война. И окончательная система новых военно-политических сдержек будет сформирована лишь после войны.

Но определенные наметки, идеи будут проговариваться и предлагаться постоянно.

Для нас важно, что на фоне российской агрессии, на всех площадках – ЕС, НАТО, "Большая семерка" – могут приниматься решения о дополнительной поддержке Украины. В том или ином виде.

Речь не только и не столько о гуманитарной и военной помощи здесь и сейчас (хоть это, безусловно важно). Но нам уже интересно еще и политической содействие. Украина сейчас громко заявляет определенные претензии на свое место в мире. Заявляет о своем видении (с учетом этой войны) того, как должна существовать мировая система обеспечения безопасности. И политическое содействие – это процесс, когда голос Украины, предложения Украины не проигнорируют, сказав дежурное "мы вас услышали", а когда наши предложения, наши идеи, наша позиция будут учитываться при таких разговорах. И сейчас как раз таки ситуация, когда с нами считаются.