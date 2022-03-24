Российский корабль "Орск" под Бердянском, вероятнее всего, был уничтожен ударом "Точки У"

Если действительно в Бердянске вражеские большие десантные корабли накрыли из ОТРК Точка-У (опять же "если" — но гипотеза довольно реалистичная), то это ко всему прочему вам иллюстрация к теме "А где же наши мощные системы? Почему наше командование их не применяет там или там?". Как часто приходится слушать.

Действительно, мощных и дальнобойных систем поражения (самолеты типа Су-24М и Су-25, ракеты типа Точка, тяжелые РСЗО Смерч) у нас немного. И такие системы вводятся в действие против наиболее приоритетных целей пропорционально оценке оперативной обстановки. Оценку эту делает только высшее военное командование, имея всю полноту информации.

Справка: "Точка-У" представляет собой управляемую на всём протяжении полёта одноступенчатую твердотопливную ракету. Она не является баллистической, так как управляется на всём протяжении полёта.