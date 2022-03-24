Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко ответила украинцам на вопрос: "Что делать дальше?".

Меня бесконечно спрашивают, что будет и что делать

1. Будет вот что. Случится неизбежное. Но на наших условиях.

2. Делать нужно что должно. А долг у каждого свой.

Но кроме этого — рожать детей (при первой возможности)

И этой весной обязательно сеять и сажать. Поля, грядки и огороды. Даже самых крошечных размеров. Даже если никогда раньше не сеяли и не сажали.

Плодиться и размножаться.

Бо ми того варті.