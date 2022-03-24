Этой весной нужно обязательно сеять и сажать, плодиться и размножаться - Наталья Емченко
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Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко ответила украинцам на вопрос: "Что делать дальше?".
Меня бесконечно спрашивают, что будет и что делать
1. Будет вот что. Случится неизбежное. Но на наших условиях.
2. Делать нужно что должно. А долг у каждого свой.
Но кроме этого — рожать детей (при первой возможности)
И этой весной обязательно сеять и сажать. Поля, грядки и огороды. Даже самых крошечных размеров. Даже если никогда раньше не сеяли и не сажали.
Плодиться и размножаться.
Бо ми того варті.
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