Укр

Этой весной нужно обязательно сеять и сажать, плодиться и размножаться - Наталья Емченко

Автор
Наталья Емченко Наталья Емченко
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Автор
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Наталья Емченко Новость обновлена 24 марта 2022, 20:13
Наталья Емченко

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко ответила украинцам на вопрос: "Что делать дальше?".

Меня бесконечно спрашивают, что будет и что делать

1. Будет вот что. Случится неизбежное. Но на наших условиях.

2. Делать нужно что должно. А долг у каждого свой.

Но кроме этого — рожать детей (при первой возможности)

И этой весной обязательно сеять и сажать. Поля, грядки и огороды. Даже самых крошечных размеров. Даже если никогда раньше не сеяли и не сажали.

Плодиться и размножаться.

Бо ми того варті.

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Теги:
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