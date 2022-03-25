Блогер, политолог и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко предостерег Украину от ошибки Армении — нельзя недооценивать оккупантов.

Почему Украине важно не повторить ошибку Армении в Карабахской войне

Пост о Карабахе показал одну проблему, которая постоянно присутствует в нашей политике и настроениях общества. Эта проблема в нынешнем контексте может иметь очень грозные и серьезные последствия.

Когда началась Вторая Карабахская война, то я внимательно следил за телеграм-каналами обеих сторон и СМИ. Спустя какое-то время, где-то день на 25-30-й, я отписался от практически всех армянских каналов, потому что там шел такой поток пропаганды, что становилось очевидным, что невозможно понять, что реально происходит. Армяне постоянно себя убеждали в сумасшедших победах, тогда как беглый взгляд на карты и чтение сводок, где идут бои убеждало в обратном. Вот Украине важно не повторить эту ошибку Армении.

Радостные вопли "Чернобаевка 10:0" бодрят, но легко повторить ошибку армян впав в безудержную экзальтацию по поводу наших побед. Перед этим уже была ошибка Зеленского и его команды, которые верили, что "Велике будівництво" решит кучу проблем. Потому из фокуса приоритетов ушла Россия, которая готовилась к новому витку агрессии. Сегодня многие расслабились и уже начали строить планы, как вернуться в Киев или что-то в этом роде. Не расслабляйтесь. Это все надолго и украинцам нужно привыкнуть жить в логике длинной воли. Я детально это объяснял в текстах "Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне" и "Почему Путин нанесёт ядерный тактический удар по Украине. Послание украинцам — последним свободным людям на Земле".

Сейчас нужно меньше смотреть на Чернобаевку, а больше на районы Изюма и Волновахи, а также Мариуполь, который истекая кровью держит вокруг себя группировку вражеских войск. Именно там формируется ситуация, которая в значительной степени определит и дальнейший ход войны, и ход переговоров с Россией. Минобороны РФии сделало заявление о том, что сейчас сосредоточится на вывод оккупационных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. России кровь из носу нужен серьезный результат, и она имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать наносить удары по Украине.

Об этом же сегодня говорил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты — по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", — сказал Грузевич на брифинге в украинском медиа центре в Киеве в пятницу.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

"Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", — добавил Грузевич.

Поэтому в Украине и элите, и обществу крайне важно сохранить адекватность в восприятии обстановки. Оценка тех или иных действий ВСУ, исходя из понимания ситуации в информационном пузыре, чревата серьезными проблемами. Ликовать в ожидании, что орки вот-вот побегут и начнут бригадами переходить на нашу сторону – значит недооценивать Россию и переоценивать наши возможности. Армения в 2020 году четко показала, чем заканчивается война, которая ведется по правилам собственного информационного пузыря.