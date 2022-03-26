Общественно-политический деятель, эксочельщик "Правого сектора" Дмитрий Ярош о своем отношении к нынешней власти и Президенту в условиях войны

Честно вам скажу, друзья и подруги, я был убежден, что широкомасштабное наступление путинской Эрефии против нашего Государства произойдет рано или поздно.

В моих ложных теориях, власти Украины должны были бежать, не приняв боя… И после 24 февраля — день-два — сильно заниматься возможным разрушением системы государственной власти и управления.

(За Вооруженные Силы Украины совершенно не волновался, потому что доверял и доверяю Главкому Валерию Залужному и его команде…)

И я искренне радуюсь, что мои волнения не сбылись!

Мы, все вместе, украинский народ, ВСУ и ребята из власти выдержали первую волну нападения наших извечных врагов и дали им отпор, от которого весь мир заклял.

Никто не думал, что у Украинцев такая сила!

Да. Будут еще большие орды московских орков (они перегруппировываются, подтягивают резервы, концентрируют силы), но теперь я убежден, что мы их отразим… Потому что Вооруженные Силы Украины, Народ и Власть едины.

Враг рассчитывал на нашу разобщенность.

Но мы, украинцы, нарушили все прогнозы могильных кремлевских старцев.

Мы — те, кто сегодня защищает Украину: а это, сотни тысяч, миллионы украинцев, кто на разных фронтах воюет за Самостоятельную и Соборную Украину!

Воюем на военном, политическом, дипломатическом, на экономическом и т.д.

И мы, Украинцы, действительно доверяем Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому (надеюсь, что не буду плеваться от этой своей фразы через неделю, месяц, год)…

Сейчас, для меня, Владимир Зеленский – Президент и мой Брат по Оружию. И этим все сказано.

У всех нас – украинцев – одна Война – Национально-освободительная, Священная и Отечественная!

Победа будет за нами!

Слава Украине!