Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко о предполагаемой ликвидации владимира путина специально для "Телеграфа"

В свое время я спрогнозировал президентство Зеленского — задолго до того, как артист решил стать политиком. Теперь я спрогнозирую, как умрет путин — надеюсь, не задолго до того, как это случится.

Важно понимать, что для Украины, мира, да и самой россии — скорейшая смерть путина была бы лучшим вариантом. И наиболее простой путь для этого — дворцовый переворот. Вовсе не обязательно явный. Как вовсе не обязательно явной должна быть военная помощь Украине со стороны Запада. Пусть это просто будет. А афишировать — не надо.

Думаю, путина отравят. Скорее всего, это сделают ФСБ-шники, но всё обставят как смерть из-за болезни. Скажут, что это был сердечный приступ или коронавирус. Спецслужбы скушают своего "патрона", чтобы не сдохнуть вместе с ними.

Думаю, почва для этого уже зреет. То, что бункерный дед впал в маразм — уже понимают все. Как и то, что он не отступиться и будет воевать чуть ли не до последнего жители Земли.

Ускорить смерть путина может его приказ применить ядерное оружие.

Это решение может стать последним в его жизни. Станет четким сигналом для окружения, для спецслужб, что пора сбрасывать капитана с мостика, потому что "Титаник" несется на айсберг.

Кстати, не факт, что мы сразу узнаем о смерти путина. Мы видим ситуации, когда Жириновский то ли умер, то ли нет.

Когда Шойгу то ли болен, то ли нет, то ли арестован, то ли нет.

Так и тут — путина может уже не быть, а его голограмма будет какое-то время править россией. Пока российские элиты будут делить остатки роскоши и договариваться с Западом об условиях своей капитуляции.

Когда не станет путина, точно начнется дележка власти, дележка его наследства, дележка остатков экономики россии. А там подъедет и "парад суверенитетов". Республики Кавказа и не только. Всем там точно будет не до Украины. Оккупанты точно вывели бы свои войска с нашей территории (или мы их выбьем). Мы точно вернули бы свое, возможно даже Крым, не только Донбасс.

Санкции даже при таком раскладе никто сразу не снимет. И россия однозначно будет отброшена на десятилетия назад. Станет просто бензоколонкой. Такой себе идеальной россией — без имперских амбиций.