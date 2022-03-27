Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко рассказал о том, как дальше будут развиваться военные действия в стране

Сюжетные линии, которые определят ход событий.

1. Отношения с Западом. Наши переговорщики продолжают работу, которую ведут уже давно: побудить ключевые страны и блоки к действию не постфактум, а на упреждение. Россия все эти годы кошмарила превосходящий по всем параметрам Запад за счёт быстрой проекции силы. Сейчас мы не уступаем в скорости, часто — опережаем. Партнёры – нет.

В краткосрочной перспективе платит Украина. Кровью, разрушениями, загрязнением нашей земли. Речь не только о том, чтобы выпросить ещё немножко железа. А о смене подхода: действовать быстро и на упреждение.

Пока всё очень непросто и значительно медленнее, чем хотелось бы. Также переговорщики борются не только за будущее, но и за спасение наших граждан прямо сейчас. Если удастся перевести помощь из режима "догонять" в режим "упреждать", Россия закончит дёргаться значительно раньше.

2. Оборона. Это уже не сражение армий и политических элит. Это сражение 1) воли народов; 2) ресурсов государств. Если грубо и без иллюзий: всё зависит от того, что быстрее закончится – способные идти в бой орки у России или средства поражения у нас.

Качественных орков у России становится меньше, но биомассы ещё полно. Как и железа. Мы теряем самолёты. И в отличие от танков их не захватываем. Поэтому авиация – просьба/предложение продать №1. Боеспособных танков (которые сразу готовы стать в оборону, без ремонта) всё равно поступает меньше, чем выбывает. Мы теряем артиллерию и расходуем боеприпасы. Россия уничтожает наши средства ПВО. Мы несём потери личного состава, хоть и в разы меньшие, чем оккупанты.

Запас нашей прочности уменьшается (любая другая страна в мире, за исключением 2-3, уже скончалась бы или сдалась). Время – один из ключевых ресурсов.

Делается просто титаническая работа, чтобы настроить опережающее пополнение этого запаса. Перевозятся и разворачиваются производства. Выискивается и покупается всё, что может быстро пополнить ресурс. Идёт активная работа с партнёрами. Сейчас основной фактор нашего успеха – воля. Во всех её проявлениях. Близкое к тотальному единство общества (за исключением отдельных девиантов) и стойкость сил обороны. Население не паникует, армия бьётся.

Нас могут одолеть только в том случае, если мы критически ослабеем от потери крови. Там, где наша воля против их воли при сопоставимых ресурсах – мы передавливаем, это видно. Сохранение единства – это сейчас буквально вопрос нашего выживания. Враг ломается о нашу волю, замедляется. Это даёт нам время.

3. Оборона (=боевые действия). Защитники Мариуполя выиграли время всем. Всей стране. Защитники Чернигова, силы обороны на Сумщине не позволили ударить в сердце — Киев.

Защитники Харькова уничтожили возможность какого-то подобия символического успеха для России (не забывайте, именно Харьков рассматривался как столица оккупированных территорий; до границы – 30-40 км; у орков кратчайшее плечо пополнения ресурсов, их полчища; то, что Город выстоял – это фантастическая победа).

Враг поджимает растянутые коммуникации, окапывается, кое-где отходит, как раньше отходили мы. Поэтому сейчас всё чаще мы будем слышать о наших контратаках и освобождении населённых пунктов. Это ещё не перелом. Враг сжимает пружину и переносит силы на Донбасс, продолжая сковывать наши ресурсы и терроризировать мирных жителей.

Ключевое – кто и как среагирует на плохие новости. Точно будут плохие новости для нас. При этом мы каждый день создаём нарастающий поток плохих новостей для России. Например, сегодня Минобороны РФ просто визжало, что никакой мобилизации у них не будет, а массовый обзвон граждан – это провокация украинских спецслужб. Они чувствуют, что могут сломаться. Поэтому нельзя сломаться нам.

Если приводить аналогии, ситуация выглядит примерно так.

Россия "играла на своём поле". Ожидалось, что она разорвёт нас на классе, унизит и отпразднует очередной триумф, с которым все будут вынуждены смириться. По факту сейчас очень кровавая ничья. Зрители в шоке. Букмекеры в ужасе. Мы забили голы на чужом поле и "удалили" сильнейших игроков противника. Ценой немалых потерь с нашей стороны.

Для России – это явное поражение. Для нас – это очень достойный результат, в который мало кто верил. Но на волне энтузиазма общество не воспринимает его как победу. Победой теперь будет считаться нечто между освобождением Крыма и сожжением Кремля. Это опасно. Потому что у врага стало меньше манёвра, но он уже не допустит многих ошибок, станет меньше бездумного нахрапа.

Очень важно не потерять концентрацию. Тогда действительно есть шанс, что они сломаются, отползут и сами сожгут свой Кремль.

Для оптимизма у нас есть основания. Для эйфории – нет. Для паники – тоже нет. Надежда не только не умирает, а достаточно бодро себя чувствует.

Просто будет очень много тяжёлой работы в критически сложных условиях. Распределяем силы, трудимся.